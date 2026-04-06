Τραμπ: Τέλος χρόνου για το Ιράν την Τρίτη – Δεν υπάρχει περιθώριο άλλων καθυστερήσεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (6/4) ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει θέσει προς το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας είναι οριστική και δύσκολα θα παραταθεί, χαρακτηρίζοντας την πρόταση ειρήνης της Τεχεράνης σημαντική, αλλά ανεπαρκή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν εκτεταμένες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως το βράδυ της Τρίτης.

«Έκαναν μια πρόταση, και είναι σημαντική. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι όμως αρκετή», δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πασχαλινής εκδήλωσης για παιδιά στον Λευκό Οίκο.

Απαντώντας σε επικρίσεις ότι ενδεχόμενες επιθέσεις σε πολιτικές ενεργειακές εγκαταστάσεις θα συνιστούσαν εγκλήματα πολέμου, ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς:

«Δεν με ανησυχεί αυτό. Ξέρετε τι είναι έγκλημα πολέμου; Το να έχεις πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η σύγκρουση πέντε εβδομάδων θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, εφόσον το Ιράν «κάνει αυτά που πρέπει».

«Πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα. Το γνωρίζουν. Νομίζω ότι διαπραγματεύονται καλή τη πίστει», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε ήδη παρατείνει μία φορά την αρχική προθεσμία, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα το κάνει ξανά:

«Είναι εξαιρετικά απίθανο. Είχαν άφθονο χρόνο. Μάλιστα, ζήτησαν επτά ημέρες. Εγώ είπα ότι θα τους δώσω δέκα. Αλλά στο τέλος των δέκα, αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, θα ξεσπάσει χάος», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανώτατοι συνεργάτες του διαπραγματεύονται έμμεσα με το Ιράν μέσω του Πακιστάν, επιδιώκοντας μια συμφωνία κατά την οποία η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα και θα επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ, βασική θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου. Από την πλευρά του, το Ιράν ζητά οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι απλώς μια προσωρινή εκεχειρία.

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι η νέα διαπραγματευτική ομάδα της ιρανικής κυβέρνησης φαίνεται «λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη» σε σχέση με προηγούμενες, προσθέτοντας:

«Πιστεύουμε ότι είναι πιο έξυπνοι».

Τέλος, δήλωσε ότι, αν εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον ίδιο, οι ΗΠΑ θα αναλάμβαναν τον έλεγχο του ιρανικού πετρελαίου, αν και παραδέχθηκε ότι μια τέτοια κίνηση πιθανόν δεν θα γινόταν κατανοητή από τον αμερικανικό λαό.

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