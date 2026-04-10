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FT: «Εντεινόμενες ανησυχίες» για έλλειψη καυσίμων στα αεροδρόμια
Ειδήσεις
14:35 - 10 Απρ 2026

FT: «Εντεινόμενες ανησυχίες» για έλλειψη καυσίμων στα αεροδρόμια

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με «δομική» έλλειψη καυσίμων, εφόσον δεν αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με προειδοποιήσεις του κλάδου.  

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe), που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, επισημαίνει ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών βρίσκονται σε πτωτική πορεία, ενώ η αυξημένη ζήτηση που προκαλείται από τη στρατιωτική δραστηριότητα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη πιεσμένη αγορά.

Σε επιστολή που έχει δει η εφημερίδα Financial Times, ο οργανισμός προειδοποιεί τον Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ Απόστολο Τζιτζικώστα για «εντεινόμενες ανησυχίες» σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών και ζητά πιο προληπτική παρακολούθηση και παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν επανέλθει σε σημαντικό και σταθερό βαθμό μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες, τότε, όπως αναφέρει η επιστολή, είναι πολύ πιθανό να προκύψει συστημική έλλειψη καυσίμων για την ΕΕ.

Την ανησυχία εντείνει και το γεγονός ότι πλησιάζει η περίοδος αιχμής του καλοκαιριού, όταν η αεροπορική κίνηση αυξάνεται σημαντικά και στηρίζει κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως ο τουρισμός.

Ήδη σε ορισμένες χώρες της Ασίας, όπως το Βιετνάμ, έχουν ξεκινήσει περιορισμοί στη διάθεση καυσίμων αεροσκαφών λόγω ελλείψεων, ενώ στην Ευρώπη δεν έχουν καταγραφεί ακόμη γενικευμένες ελλείψεις. Ωστόσο, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και αρκετές αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Παρά τις ανακοινώσεις για προσωρινή εκεχειρία στη σύγκρουση με το Ιράν, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και καυσίμων αεροσκαφών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Στη βορειοδυτική Ευρώπη, η τιμή αναφοράς για καύσιμα αεροσκαφών έφτασε τα 1.573 δολάρια ανά τόνο, σύμφωνα με στοιχεία της Argus Media, έναντι περίπου 750 δολαρίων πριν από την έναρξη της σύρραξης, καταγράφοντας ουσιαστικά διπλασιασμό.

Αεροπορικές εταιρείες: Έχουμε αποθέματα λίγων εβδομάδων

Οι αεροπορικές εταιρείες δηλώνουν ότι έχουν αποθέματα για λίγες εβδομάδες ακόμη, όμως οι προμηθευτές δεν μπορούν να εγγυηθούν ομαλές παραδόσεις μετά τον Μάιο.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τέσσερα αεροδρόμια στην Ιταλία επέβαλαν περιορισμούς στη διάθεση καυσίμων λόγω προβλημάτων σε βασικό προμηθευτή, αν και το περιστατικό δεν σχετιζόταν άμεσα με τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 40% της παγκόσμιας προσφοράς καυσίμων αεροσκαφών.

Το ACI Europe ζητά τη δημιουργία πανευρωπαϊκού μηχανισμού παρακολούθησης της προσφοράς καυσίμων, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.

Μια ενδεχόμενη κρίση εφοδιασμού, όπως τονίζεται, θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά τη λειτουργία των αεροδρομίων και τη συνδεσιμότητα, με ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες και συνολικά για την ΕΕ.

Ήδη αρκετές αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε περικοπές δρομολογίων, καθώς το αυξημένο κόστος καυσίμων καθιστά ορισμένες πτήσεις μη βιώσιμες.

Η Delta Air Lines ανακοίνωσε μείωση χωρητικότητας κατά 3,5%, εκτιμώντας επιπλέον επιβάρυνση 2 δισ. δολαρίων στο κόστος καυσίμων για το διάστημα Απριλίου–Ιουνίου.

Η Air New Zealand έχει επίσης περιορίσει ορισμένες πτήσεις λόγω κόστους, ενώ η LOT Πολωνίας προχωρά σε περικοπές λιγότερο κερδοφόρων δρομολογίων και αναμένει αυξήσεις στις τιμές εισιτηρίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/04/2026 - 15:07
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