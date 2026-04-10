ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο λόγω καυσίμων – Η αντίδραση της Fed

Η μέτρηση, η οποία αποτελεί την πρώτη σημαντική έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Οι τιμές καταναλωτή εκτινάχθηκαν τον Μάρτιο, κυρίως εξαιτίας της απότομης αύξησης στις τιμές της βενζίνης.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,3% τον Μάρτιο σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή, σημαντικά υψηλότερα από την άνοδο 2,4% του Φεβρουαρίου.

Το ποσοστό αυτό είναι σύμφωνο με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα της Wall Street Journal.

Οι τιμές εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός, αυξήθηκαν κατά 2,6%, ελαφρώς κάτω από τις προβλέψεις για 2,7%.

Τιμές καυσίμων

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 12,5% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας απότομη επιτάχυνση από το 0,5% του Φεβρουαρίου. Οι τιμές της βενζίνης εκτινάχθηκαν κατά 18,9%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 44,2%.

Το κόστος μεταφορικών υπηρεσιών, που επηρεάζεται από τις τιμές καυσίμων, αυξήθηκε κατά 4,1% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, σημαντικά ταχύτερα από τον Φεβρουάριο.

Η έκθεση της Παρασκευής αποτελεί την πρώτη ένδειξη για το πώς ο πόλεμος με το Ιράν επηρέασε τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε προβλήματα στις μεταφορές και εκτίναξε τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης τον περασμένο μήνα.

H αντίδραση των αγορών

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν μικρή άνοδο μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

Οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση, ενώ το κόστος των τροφίμων αυξήθηκε με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Ο πληθωρισμός στα ενοίκια παρέμεινε σταθερός στο 3,0%. Οι τιμές ένδυσης αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, επιταχυνόμενες από το 2,5% του Φεβρουαρίου, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια εκτινάχθηκαν κατά 14,9%.

Πραγματικά εισοδήματα

Η αύξηση των τιμών επηρέασε αρνητικά τα νοικοκυριά. Οι μέσες εβδομαδιαίες αποδοχές μειώθηκαν κατά 0,9% τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκαν μόλις κατά 0,2%.

Ο αντίκτυπος του πολέμου

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και αγαθών μετά την έναρξη του πολέμου δεν θα υποχωρήσουν άμεσα ακόμη και αν επαναλειτουργήσουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ. Οι επιχειρήσεις τείνουν να αυξάνουν γρήγορα τις τιμές, αλλά να τις μειώνουν πολύ πιο αργά.

Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται στην παραγωγή πολλών προϊόντων — από καλλυντικά μέχρι μπάλες γκολφ, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε γενικότερη αύξηση τιμών. Τα υψηλότερα μεταφορικά κόστη ενδέχεται επίσης να αυξήσουν τις τιμές τροφίμων, ρούχων και άλλων βασικών αγαθών. «Δεν θα δούμε το πλήρες αποτέλεσμα για έναν ή δύο μήνες», δήλωσε η οικονομολόγος Lindsey Piegza.

Έρευνες του Institute for Supply Management έδειξαν ότι περισσότερες επιχειρήσεις πληρώνουν υψηλότερες τιμές στους προμηθευτές τους. Ο δείκτης τιμών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 7,7 μονάδες τον Μάρτιο, φτάνοντας το 70,7 — το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022. Αυτό αποτελεί ανησυχητικό σημάδι, καθώς οι επιχειρήσεις ενδέχεται να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές.

Το δίλημμα της Fed

Ο υψηλός πληθωρισμός και η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας φέρνουν τη Fed σε δύσκολη θέση. Μετά από χρόνια οικονομικών αναταράξεων που έχουν συνηθίσει επιχειρήσεις και καταναλωτές σε αυξήσεις τιμών, οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι μια επιθετική μείωση επιτοκίων για στήριξη της απασχόλησης θα μπορούσε να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Πέρα από το πετρέλαιο και τους δασμούς, η Fed παρακολουθεί στενά και τις επίμονες αυξήσεις στις τιμές υπηρεσιών. Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, δήλωσε ότι είναι «απογοητευτικό» το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες (εξαιρουμένης της στέγασης) παρέμεινε στάσιμος. «Δεν βλέπουμε πρόοδο σε αυτό το μέτωπο», ανέφερε.