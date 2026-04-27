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Κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΕΕ - Ουγγαρίας την Τετάρτη (29/4) για το «ξεπάγωμα» ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 17 δισ.
Ειδήσεις
16:49 - 27 Απρ 2026

Κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΕΕ - Ουγγαρίας την Τετάρτη (29/4) για το «ξεπάγωμα» ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 17 δισ.

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Ανώτατοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επερχόμενη κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα συζητήσουν την Τετάρτη (29/4) τις αλλαγές που πρέπει να προωθήσει η Βουδαπέστη, προκειμένου να αποδεσμευθούν 17 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν «παγώσει» λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου υπό την απερχόμενη κυβέρνηση Ορμπάν.      

Όπως επισημαίνει το Reuters, μέρος αυτών των κονδυλίων, -όπως περίπου 11 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά την πανδημία-, πρέπει να έχει απορροφηθεί έως τα μέσα Αυγούστου, διαφορετικά θα χαθεί οριστικά.

Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επικείμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγυάρ, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Να σημειωθεί ότι αξιωματούχοι των δύο πλευρών έχουν ήδη συναντηθεί δύο φορές μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του κόμματος Τίσα του Μαγυάρ στις 12 Απριλίου, η οποία του εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, επιτρέποντάς του να προχωρήσει ακόμη και σε συνταγματικές αλλαγές.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, χάρη σε αυτή την ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο Μαγυάρ θα μπορέσει να προωθήσει γρήγορα τις απαραίτητες νομικές μεταρρυθμίσεις για την αποδέσμευση των κονδυλίων.

«Οι συναντήσεις αυτές επικεντρώνονται πλήρως στο πώς θα σημειωθεί πρόοδος για την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονται για την Ουγγαρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων τη Δευτέρα.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε με τη νέα ουγγρική κυβέρνηση με δομημένο και στοχευμένο τρόπο, ώστε από το συντομότερο δυνατό στάδιο να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου οι πολίτες της Ουγγαρίας -για τους οποίους προορίζονται αυτά τα κονδύλια- να ωφεληθούν το ταχύτερο δυνατό», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε «παγώσει» την πρόσβαση στα κονδύλια, καθώς η απερχόμενη κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν δε συμμορφώθηκε με τα πρότυπα της ΕΕ για το κράτος δικαίου.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποδέσμευση των χρημάτων, αλλά ενδέχεται να αγγίξουν και άλλα ζητήματα, όπως η επιστροφή της Ουγγαρίας στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, από το οποίο έχει αποκλειστεί από τις αρχές του 2023 λόγω ανησυχιών για την ακαδημαϊκή ελευθερία.

Τέλος, σημειώνεται ότι κομμάτι της συζήτησης ενδέχεται να αποτελέσει και η άρση του βέτο της απερχόμενης ουγγρικής κυβέρνησης σχετικά με την αποζημίωση των κρατών-μελών της ΕΕ για τον στρατιωτικό εξοπλισμό που έχουν αποστείλει στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της στήριξης του Κιέβου απέναντι στη ρωσική εισβολή από το 2022.

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