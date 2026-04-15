Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ υπόσχεται restart στα ΜΜΕ με ίδρυση νέας ρυθμιστικής αρχής

Ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, δήλωσε την Τετάρτη (15/4) ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει τη λειτουργία των κρατικών μέσων ενημέρωσης, θα προχωρήσει σε νέο νόμο για τα ΜΜΕ και θα διασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου μόλις αναλάβει την εξουσία.

«Κάθε Ούγγρος αξίζει μια δημόσια ραδιοτηλεόραση που να μεταδίδει την αλήθεια», ανέφερε ο Μαγιάρ στον κρατικό ραδιοσταθμό Kossuth, όπου ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εμφανιζόταν σε εβδομαδιαία βάση τα τελευταία 16 χρόνια, ενώ πολιτικοί της αντιπολίτευσης σπάνια καλούνταν.

«Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να περάσουμε έναν νέο νόμο για τα ΜΜΕ, να συγκροτήσουμε μια νέα ρυθμιστική αρχή και να δημιουργήσουμε τις επαγγελματικές προϋποθέσεις ώστε τα κρατικά μέσα να κάνουν πραγματικά αυτό που οφείλουν», πρόσθεσε.

Το κόμμα TISZA (Σεβασμός και Ελευθερία) του Μαγιάρ πέτυχε σαρωτική νίκη στις εκλογές της Κυριακής, βάζοντας τέλος στη 16ετή κυριαρχία του Όρμπαν.

Σύμφωνα με το Reuters, επικριτές υποστηρίζουν ότι επί διακυβέρνησης Όρμπαν τα δημόσια μέσα λειτουργούσαν ως φερέφωνο της κυβέρνησης, ενώ τον κατηγορούν ότι υπονόμευσε την ανεξάρτητη ενημέρωση, καθώς σύμμαχοι του κόμματός του Fidesz απέκτησαν τον έλεγχο ιδιωτικών μέσων — κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται.

Η βαριά ήττα του Όρμπαν έδωσε στον Μαγιάρ ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο 199μελές κοινοβούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για βαθιές αλλαγές σε ένα σύστημα που, σύμφωνα με επικριτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπονόμευε δημοκρατικά πρότυπα.