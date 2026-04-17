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Θεμιστοκλέους: Πλέον ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα είναι 4,5 ώρες, μια πολύ σημαντική βελτίωση
Πολιτική
14:30 - 17 Απρ 2026

Θεμιστοκλέους: Πλέον ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα είναι 4,5 ώρες, μια πολύ σημαντική βελτίωση

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τοποθετήθηκε σήμερα (17/4) σε ραδιοφωνική συνέντευξη σχετικά με την ευρύτερη κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), αλλά και για τις μεταρρυθμίσεις που πρωθούνται από το υπουργείο. 

Πιο συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, ο υφυπουργός υγείας, αναφορικά με την κατάσταση του ΕΣΥ σχολίασε:

«Τα τελευταία τρία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί το σύστημα υγείας. Η γενική εικόνα είναι ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ, προχωράμε σε κτηριακές ανακαινίσεις που για 15 περίπου χρόνια δεν είχαν γίνει στα νοσοκομεία. Ανακαινίζουμε τμήματα επειγόντων περιστατικών, ανακαινίζουμε πτέρυγες στα νοσοκομεία, ολοκληρώνεται η κατασκευή τριών νέων νοσοκομείων από τη δωρεάν του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα αρχίσει η κατασκευή του ογκολογικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση 156 Κέντρων Υγείας», σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους και συμπλήρωσε:

«Έχουμε την ψηφιακή αναβάθμιση όπου εκεί βρίσκει κανείς τις εξετάσεις του, μπορεί να κλείσει ραντεβού, το κυριότερο όμως είναι ότι αλλάζουμε τη φιλοσοφία ολόκληρου του υπουργείου Υγείας. Το υπουργείο Υγείας όλα αυτά τα χρόνια ήταν υπουργείο Ασθένειας, δηλαδή περιμέναμε κάποιος να ασθενήσει, να μπει στο νοσοκομείο να τον θεραπεύσουμε. Αυτή η φιλοσοφία αλλάζει. Θέλουμε οι πολίτες πλέον να είναι υγιείς, να ζούνε περισσότερα χρόνια και να ζούνε καλά χρόνια κι αυτό γίνεται με την πρόληψη. Η κυβέρνηση αυτή έφερε τα μεγάλα προληπτικά προγράμματα, και δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη διατροφή και στην άσκηση, έτσι ώστε να κρατήσουμε τους πολίτες υγιείς».

Όσον αφορά τώρα τη μείωση του χρόνου των αναμονών στα νοσοκομεία, ο υφυπουργός επεσήμανε:

«Έχει βελτιωθεί ο χρόνος αναμονής, με το βραχιολάκι που μπορεί να κάνει πολύ πιο εύκολη τη διαχείριση των επειγόντων, με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού και με την βελτίωση των υποδομών. Ανακαινίστηκαν ή ανακαινίζονται όλα τα τμήματα των επειγόντων περιστατικών, μεγαλώνουν οι χώροι και αποκτούν μια σύγχρονη ροή. Αυτή τη στιγμή, ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα είναι 4,5 ώρες, μια πολύ σημαντική βελτίωση», σημείωσε.

Σχετικά με τα κέντρα υγείας ο κ. Θεμιστοκλέιους είπε ότι έχει αυξηθεί το προσωπικό «και για αυτό έχει αυξηθεί και η προσέλευση και στα τακτικά ραντεβού, αλλά και στα επείγοντα».

Κλείνοντας, ο κ. Θεμιστοκλέους ρωτήθηκε και για το ποιο θα ήταν το επίδικο της κάλπης στην περίπτωση εκλογών, απαντώντας χαρακτηριστικά ότι:

«Το επίδικο της κάλπης είναι τι έχει καταφέρει η κυβέρνηση για τη χώρα και το ποιος μπορεί να πάρει τη χώρα μπροστά και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Η χώρα δύσκολα κυβερνάται με συγκυβερνήσεις, το καλύτερο είναι να υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση».

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