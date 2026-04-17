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Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου κινδυνεύει με αναστολή λειτουργίας, λόγω... αδιαφορίας
Magazino
14:35 - 17 Απρ 2026

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου κινδυνεύει με αναστολή λειτουργίας, λόγω... αδιαφορίας

Reporter.gr Newsroom
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Η 11η έκδοση του Beyond Borders Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οριακή κατάσταση που θέτει πλέον σε άμεσο κίνδυνο τη διεξαγωγή της.

Μετά την αποχώρηση βασικού στρατηγικού χορηγού, ακολούθησαν διαδοχικές αποχωρήσεις θεσμικών και ιδιωτικών υποστηρικτών, γεγονός που δημιουργεί ένα πλαίσιο πλήρους χρηματοδοτικής αστάθειας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και επικοινωνίες, με εξαίρεση το ΕΚΚΟΜΕΔ δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ούτε από τα θεσμικά κανάλια που έχουν την ευθύνη στήριξης πολιτιστικών δράσεων σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πολιτιστικό γεγονός, που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην εξωστρέφεια της χώρας, στη στήριξη του ακριτικού νησιού, στην ανάδειξη του ποιοτικού ντοκιμαντέρ και στη διεθνή διασύνδεση των Ελλήνων δημιουργών, βρίσκεται σήμερα χωρίς το ελάχιστο απαιτούμενο πλαίσιο στήριξης για τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Το ζήτημα δεν είναι πλέον οργανωτικό ή διαχειριστικό. Είναι βαθιά θεσμικό και πολιτικό: αφορά τη βούληση ή μη της Πολιτείας να στηρίξει σταθερά τον πολιτισμό σε ακριτικά σημεία με διεθνή σημασία.

Απευθύνουμε ύστατη δημόσια έκκληση προς κάθε αρμόδιο θεσμικό και ιδιωτικό φορέα που αντιλαμβάνεται τη σημασία της πολιτιστικής συνέχειας, να παρέμβει άμεσα, πριν η 11η έκδοση οδηγηθεί σε αναστολή.

Γιατί η απουσία στήριξης δεν είναι ουδετερότητα. Είναι απόφαση με συνέπειες».

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