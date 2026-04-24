Μήνυμα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αλλά και ταυτόχρονη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής και ενεργειακής αυτονομίας της Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο.
18:16 - 24 Απρ 2026
Σαφές μήνυμα από την ΕΕ: Η Ουκρανία δεν μπαίνει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μήνυμα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αλλά και ταυτόχρονη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής και ενεργειακής αυτονομίας της Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο.