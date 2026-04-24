Σαφές μήνυμα από την ΕΕ: Η Ουκρανία δεν μπαίνει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μήνυμα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αλλά και ταυτόχρονη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής και ενεργειακής αυτονομίας της Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο.

Μήνυμα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αλλά και ταυτόχρονη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής και ενεργειακής αυτονομίας της Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο.