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Στις ΗΠΑ ο βασιλιάς Κάρολος με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας
Ειδήσεις
12:33 - 27 Απρ 2026

Στις ΗΠΑ ο βασιλιάς Κάρολος με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα μεταβαίνουν σήμερα στις ΗΠΑ για μια τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, η οποία έχει αποκτήσει αυξημένη δημοσιότητα μετά από περιστατικό με ένοπλο στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όπου παρευρισκόταν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και λόγω της έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών.  

Η επίσκεψη θεωρείται η σημαντικότερη από την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο και πραγματοποιείται με αφορμή τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ενώ είναι η πρώτη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στη χώρα εδώ και περίπου 20 χρόνια.

Το πρόγραμμα ξεκινά με ιδιωτική συνάντηση του βασιλικού ζεύγους με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ, ενώ περιλαμβάνει ομιλία του Καρόλου στο Κογκρέσο και επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Η επίσκεψη διεξάγεται σε περίοδο διπλωματικής έντασης, κυρίως λόγω των διαφορών γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, με τον Τραμπ να έχει εκφράσει ενόχληση για τη στάση της Βρετανίας.

Παράλληλα, το πρόσφατο περιστατικό ένοπλης επίθεσης στην Ουάσινγκτον προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο μετά από διαβουλεύσεις των αρχών αποφασίστηκε να μην υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ο Κάρολος και η Καμίλα ευχαρίστησαν όσους συνέβαλαν ώστε η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί κανονικά και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να τηρήσουν το πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί επίσης τη Νέα Υόρκη για εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τη Βιρτζίνια, όπου ο Κάρολος θα έχει συναντήσεις με περιβαλλοντικές οργανώσεις, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας δράσης του για το περιβάλλον.

Η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η επίσκεψη μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από ένταση και αβεβαιότητα στη λεγόμενη «ειδική σχέση» των δύο χωρών.

Παράλληλα, διπλωματικές εντάσεις συνεχίζονται, με αναφορές ακόμη και σε πιθανές αναθεωρήσεις θέσεων των ΗΠΑ σε ζητήματα όπως τα Νησιά Φόκλαντ, ενώ το σκάνδαλο Τζέφρι Έπστιν δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα συζητήσεων.

Το θέμα του αδελφού του Καρόλου, Άντριου, παραμένει επίσης ευαίσθητο, καθώς συνεχίζονται έρευνες και αντιδράσεις γύρω από τις σχέσεις του με τον Έπστιν, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

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