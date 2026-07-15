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Η τακτική που βοηθά τους φοιτητές να αποφοιτούν νωρίτερα και χωρίς κόστος στις επιδόσεις
Ειδήσεις
10:48 - 15 Ιουλ 2026

Η τακτική που βοηθά τους φοιτητές να αποφοιτούν νωρίτερα και χωρίς κόστος στις επιδόσεις

Reporter.gr Newsroom
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Νέα γερμανική έρευνα δείχνει ότι η τακτική ενημέρωση για την ακαδημαϊκή πρόοδο σε σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές επιταχύνει την ολοκλήρωση των σπουδών, χωρίς αρνητικές συνέπειες στις επιδόσεις ή την ψυχική ευεξία.

Οι φοιτητές ολοκληρώνουν το πτυχίο τους πιο γρήγορα όταν λαμβάνουν τακτική ενημέρωση που συγκρίνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο με εκείνη των συμφοιτητών τους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας μελέτης του Ινστιτούτου ifo, του Πανεπιστημίου του Έρφουρτ και του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Νυρεμβέργης.

Σύμφωνα με τον ερευνητή του ifo, Ράφαελ Μπράντε, η σχετική ανατροφοδότηση για την πρόοδο των σπουδών οδηγεί περίπου έναν στους επτά φοιτητές να ολοκληρώνει το πτυχίο του ένα εξάμηνο νωρίτερα. Όπως επισημαίνει, η ταχύτερη αποφοίτηση δεν συνοδεύεται από χαμηλότερους βαθμούς ούτε επηρεάζει αρνητικά την υποκειμενική αίσθηση ευημερίας των φοιτητών.

«Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συγκριτική ανατροφοδότηση αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής επιτυχίας, με πολύ χαμηλό κόστος, περίπου 14 ευρώ ανά φοιτητή για όλη τη διάρκεια των σπουδών», αναφέρει ο συντάκτης της μελέτης Ρόμπερτ Γιέκλε από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Νυρεμβέργης.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι, για λόγους σύγκρισης, αντίστοιχες μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει πως απαιτούνται περίπου 2.000 δολάρια σε οικονομική ενίσχυση ανά φοιτητή για να επιτευχθεί παρόμοια μείωση στη διάρκεια των σπουδών.

Ωστόσο, τα οφέλη της συγκριτικής ενημέρωσης δεν είναι ίδια για όλους. Οι φοιτητές που έχουν πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες πιθανότητες να αποφοιτήσουν επηρεάζονται ελάχιστα. Τα μεγαλύτερα οφέλη καταγράφονται στους φοιτητές με μέτριες πιθανότητες αποφοίτησης, οι οποίοι ολοκληρώνουν σημαντικά ταχύτερα τις σπουδές τους όταν ενημερώνονται ότι η επίδοσή τους είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο.

Αντίθετα, η ενημέρωση ότι η επίδοσή τους δεν είναι πάνω από τον μέσο όρο ενδέχεται να συνδέεται με μείωση της ακαδημαϊκής απόδοσης. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές τονίζουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική θα πρέπει να εφαρμόζεται στοχευμένα και να συνοδεύεται από συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρόσθετη ακαδημαϊκή υποστήριξη.

Η μελέτη βασίστηκε σε δύο πειραματικές έρευνες πεδίου με τη συμμετοχή 1.609 προπτυχιακών φοιτητών από πέντε προγράμματα σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων και μηχανικής σε γερμανικό πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την ακαδημαϊκή τους πορεία για έως και 13 εξάμηνα.

Από το δεύτερο εξάμηνο και μετά, οι φοιτητές της ομάδας ελέγχου λάμβαναν ενημέρωση μόνο για τη δική τους πρόοδο, ενώ όσοι συμμετείχαν στην ομάδα παρέμβασης ενημερώνονταν επιπλέον για το πώς συγκρινόταν η επίδοσή τους με εκείνη των συμφοιτητών τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή η απλή και χαμηλού κόστους παρέμβαση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ταχύτερη ολοκλήρωση των σπουδών.

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