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Η δεξίωση στο Προεδρικό και οι παρουσίες (ή απουσίες) με σημασία
Ανεμοδείκτης
10:32 - 15 Ιουλ 2026

Η δεξίωση στο Προεδρικό και οι παρουσίες (ή απουσίες) με σημασία

Άγγελος Κωβαίος
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Την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου, πραγματοποιείται η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. 

Τα τελευταία χρόνια η δεξίωση αυτή είχε φτάσει να θεωρείται μία εκδήλωση με περισσότερο κοσμικό και λιγότερο πολιτικό χαρακτήρα. Φέτος όμως φαίνεται ότι θα υπάρχει μία διαφορά, κυρίως επειδή θα έχει σημασία ποια πολιτικά πρόσωπα θα παρίστανται και ποια όχι.

Στους προσκεκλημένους περιλαμβάνονται βάσει πρωτοκόλλου οι πρώην Πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι γνωστό προς το παρόν αν θα παρευρεθούν ή όχι, όμως είναι σίγουρο ότι αν εμφανιστούν στο Προεδρικό θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. Λογικά, και δεδομένων των σχεδιασμών τους, οι δύο «πρώην» που έχουν ανανεωμένες πολιτικές φιλοδοξίες θα πρέπει να είναι εκεί, αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι να φανούν οι διαθέσεις τους…

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