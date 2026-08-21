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Γερμανία: Σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν βρίσκει εξειδικευμένους εργαζόμενους
Ειδήσεις
09:54 - 21 Αυγ 2026

Γερμανία: Σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν βρίσκει εξειδικευμένους εργαζόμενους

Reporter.gr Newsroom
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Η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη Γερμανία εντείνεται εκ νέου, καθώς σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνει ότι δυσκολεύεται να βρει καταρτισμένο προσωπικό, σύμφωνα με το ινστιτούτο ifo. Παρά την αύξηση, η έλλειψη παραμένει κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, ενώ το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί περαιτέρω εφόσον η γερμανική οικονομία επιστρέψει σε ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικά, τον Ιούλιο, το 23,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει έλλειψη καταρτισμένων εργαζομένων, έναντι 21,1% τον Απρίλιο. Παρά την αύξηση, το ποσοστό εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 31,7%.

«Η αδύναμη οικονομική δραστηριότητα περιορίζει επί του παρόντος τη ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό», δήλωσε η ερευνήτρια του ifo, Daria Schaller. «Ωστόσο, καθώς η οικονομία ανακάμπτει πιο δυναμικά, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι πιθανό να αυξηθεί και πάλι σημαντικά».

Στον τομέα των υπηρεσιών, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να βρουν επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, στο 25,7%. Σε ορισμένους κλάδους, ωστόσο, καταγράφηκε σημαντική αύξηση.

Στις τηλεπικοινωνίες, το ποσοστό αυξήθηκε από 16,3% σε 31,1%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023. Στον κλάδο των νομικών και φορολογικών συμβούλων, καθώς και των ελεγκτικών υπηρεσιών, η έλλειψη αυξήθηκε επίσης αισθητά, στο 64,7%, από 52,4% προηγουμένως.

Στο εμπόριο, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού παραμένει σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, στο 16,2%. Στη μεταποίηση, το 18,7% των επιχειρήσεων ανέφερε δυσκολίες εύρεσης κατάλληλα καταρτισμένων εργαζομένων, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Απρίλιο.

Ιδιαίτερα στον κλάδο παραγωγής χαρτιού, το 35% των επιχειρήσεων δυσκολεύεται να προσλάβει εργαζομένους με την απαιτούμενη κατάρτιση. Στις κατασκευές, σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις (32,6%) δηλώνει ότι αντιμετωπίζει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

«Το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι άνεργοι δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι», σημείωσε η Schaller. «Το κρίσιμο στοιχείο είναι κατά πόσο τα προσόντα των εργαζομένων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διαθέσιμων θέσεων εργασίας».

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