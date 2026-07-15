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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι διεθνείς αγορές – Με σπασμένα φρένα ο Kopsi
Χρηματιστήρια
10:42 - 15 Ιουλ 2026

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι διεθνείς αγορές – Με σπασμένα φρένα ο Kopsi

Reporter.gr Newsroom
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Μεικτές τάσεις κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές την Τετάρτη (15/7) με το ράλι τυ Kopsi να ξεχωρίζει. Συγκεκριμένα, ο βασικός δείκτης της Νότιας Κορέας συνεχίζει να κινείται με σπασμένα φρένα καθώς σημείωσε ημερήσια κέρδη 6,24% στις 7.284,41 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο ASP της Αυστραλίας ενισχύθηκε κατά 0,37% στις 8.841,10 μονάδες και ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε κέρδη 1,49% στις 68.755 μονάδες. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άλμα 1,24% στις 24.604 μονάδες.

Από την άλλη, στην Κίνα, ο CSI 300 έχασε 0,29% στις 3.955,58 μονάδες και ο SZSE Component υποχώρησε κατά 0,97%

Στην ευρώπη, στο άνοιγμα των αγορών, τα περισσότερα χρηματιστήριο καταγράφουν ζημιές. Συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 1,12% στις 24.864,95 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά κατά 0,75% στις 10.449,90 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται κτά 0,49% στις 8.325,88 μονάδες.

τέλος, στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX βυθίζεται κατά 1% στις 19.165,75 μονάδες, ο ιταλικός MIB χάνει 0,65% στις 52.516,5 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,58% στις 9.074,02 μονάδες.

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