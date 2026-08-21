Ρωσικός «δάκτυλος» πίσω από κρύπτη όπλων στο Βερολίνο – Τι εξετάζουν οι αρχές

Σκηνές από κατασκοπευτικό θρίλερ θα μπορούσαν να θυμίζουν όσα εκτυλίχθηκαν στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, όταν Γερμανοί αξιωματούχοι έκαναν μια ιδιαίτερα ανησυχητική ανακάλυψη σε δασική περιοχή στα σύνορα του Βρανδεμβούργου με το Βερολίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τριών γερμανικών μέσων, τις οποίες αναμεταδίδει η Tagesschau, οι αρχές εντόπισαν στον καταπράσινο περιαστικό δακτύλιο της γερμανικής πρωτεύουσας ένα επαγγελματικά διαμορφωμένο κρησφύγετο, στο οποίο βρέθηκαν δύο λειτουργικά πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) διαθέτει ενδείξεις ότι επρόκειτο για μυστική κρύπτη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, έναν λεγόμενο «νεκρό γραμματοκιβώτιο» με δυνητικά θανατηφόρο περιεχόμενο.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης εκτιμούν ότι τα όπλα πιθανότατα είχαν τοποθετηθεί εκεί για πράκτορες που θα αναλάμβαναν στη Γερμανία, για λογαριασμό της Μόσχας, τις λεγόμενες «κινητικές επιχειρήσεις» – έναν όρο που χρησιμοποιείται για φυσικές επιθέσεις, όπως οι δολιοφθορές και οι επιθέσεις.

Ουδέν σχόλιο από τη ρωσική πρεσβεία

Εδώ και μήνες, οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σχεδιάζουν ακόμη και επιθέσεις σε γερμανικό έδαφος, μεταξύ άλλων εναντίον στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας ή Ρώσων αντιφρονούντων που ζουν εξόριστοι στη Γερμανία.

Το BfV, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, δήλωσε ότι δεν σχολιάζει δημοσίως ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες πληροφορίες ή δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών. Η τοποθέτηση αυτή, διευκρίνισε, δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει την υπόθεση.

Η ρωσική πρεσβεία δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στις σχετικές καταγγελίες. Στο παρελθόν, πάντως, έχει χαρακτηρίσει αντίστοιχες κατηγορίες θεωρίες συνωμοσίας, αρνούμενη ότι η Μόσχα πραγματοποιεί «υβριδικές επιθέσεις» εναντίον της Γερμανίας.

Σε σχέση με την ανακάλυψη των όπλων, οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν το περασμένο φθινόπωρο έναν ύποπτο στη Ρουμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας, ο άνδρας ενδέχεται να είχε δημιουργήσει την κρύπτη. Από τον Νοέμβριο, την υπόθεση έχει αναλάβει και ο Ομοσπονδιακός Γενικός Εισαγγελέας, με την κατηγορία της προετοιμασίας σοβαρής πράξης βίας που στρέφεται κατά του κράτους.

Οι πληροφορίες που είχαν φτάσει στο BfV θεωρούνταν τόσο συγκεκριμένες, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν έλεγχο στο σημείο και επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της κρύπτης. Εκεί βρέθηκαν, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, δύο πιστόλια ή περίστροφα, με τις αρχές να ενημερώνουν αμέσως την αστυνομία.

Η κρύπτη θεωρείται πλέον «νεκρή»

Προκειμένου να εντοπίσουν πιθανούς εγκεφάλους της επιχείρησης ή άτομα που θα επέστρεφαν για να παραλάβουν τα όπλα, οι γερμανικές υπηρεσίες φέρεται να άφησαν αρχικά την κρύπτη ανέπαφη και να έθεσαν το σημείο υπό τεχνική παρακολούθηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, η κρύπτη θεωρείται πλέον «νεκρή». Εκτιμάται ότι οι δράστες αντιλήφθηκαν την αστυνομική επιχείρηση γύρω από το σημείο, ενώ και η σύλληψη του άνδρα στη Ρουμανία πιθανότατα έγινε αντιληπτή από τις ρωσικές υπηρεσίες.

Για να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος από τα όπλα, ειδικοί φέρεται να τα κατέστησαν μη λειτουργικά, ενώ παράλληλα τα εξόπλισαν με συσκευές GPS, ώστε οι αρχές να μπορούν να παρακολουθούν τη θέση τους.

Μέθοδοι που θυμίζουν τον Ψυχρό Πόλεμο

Οι μυστικές κρύπτες όπλων στη Δυτική Ευρώπη αποτελούσαν ήδη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου βασικό εργαλείο της Σοβιετικής Ένωσης. Κρυμμένες σε δασικές περιοχές ή κοντά σε χαρακτηριστικά σημεία του τοπίου, χρησιμοποιούνταν μεταξύ άλλων για την υποστήριξη των λεγόμενων «παράνομων» πρακτόρων – Ρώσων κατασκόπων που ζούσαν στη Δύση με πλαστές ταυτότητες.

Η έκταση αυτών των προετοιμασιών έγινε γνωστή κυρίως μέσα από τα στοιχεία του πρώην αξιωματικού της KGB και μετέπειτα αποστάτη Βασίλι Μιτρόχιν. Σύμφωνα με τα αρχεία που αποκάλυψε, η Μόσχα είχε προετοιμάσει εκτεταμένα σχέδια για δράση στη Δυτική Γερμανία σε περίπτωση πολέμου με το ΝΑΤΟ. Στο στόχαστρο βρίσκονταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αμυντικές βιομηχανίες και κρίσιμες υποδομές.

Στις κρύπτες είχαν τοποθετηθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, εξοπλισμός επικοινωνιών και εκρηκτικά, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για επιθέσεις σε σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, στην Ελβετία εντοπίστηκε ακόμη και τη δεκαετία του 1990 ένα πρώην σοβιετικό κρησφύγετο, χάρη στις πληροφορίες του Μιτρόχιν.

Μια ακόμη ύποπτη κρύπτη στη Ρηνανία-Παλατινάτο

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος υπό το πρίσμα των σημερινών δραστηριοτήτων της Ρωσίας. Οι δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας θεωρούν ότι αρκετές από τις μεθόδους της σοβιετικής εποχής επανέρχονται στο προσκήνιο, σε μια νέα μορφή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα εύρημα στη Ρηνανία-Παλατινάτο πριν από δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά στο Μπέλχαϊμ, εντοπίστηκαν τυχαία εκρηκτικά και χειροβομβίδες, τα οποία φαίνεται να είχαν συσκευαστεί και κρυφτεί με επαγγελματικό τρόπο. Το σημείο βρισκόταν κοντά σε αγωγό καυσίμων του ΝΑΤΟ, μέσω του οποίου τροφοδοτούνται με καύσιμα οι ένοπλες δυνάμεις της Συμμαχίας.