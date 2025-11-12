ΑΑΔΕ: Βράβευση της ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ
13:09 - 12 Νοε 2025

ΑΑΔΕ: Βράβευση της ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ

Reporter.gr Newsroom
Μια σημαντική διάκριση πέτυχε η ομάδα των στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (risk officers) της ΑΑΔΕ, η οποία βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA) για την απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης COSO – Enterprise Risk Management Certificate στη Διαχείριση Κινδύνων.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου του ΙΙΑ με θέμα: “Auditing the World: theauditor’s perimeter in turbulent times”.

Αυτή η σημαντική διάκριση αναδεικνύει την ΑΑΔΕ ως πρωτοπόρο στη Διαχείριση Κινδύνων στον Δημόσιο Τομέα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον στρατηγικό προσανατολισμό της προς μια σύγχρονη, αποδοτική και διαφανή Δημόσια Διοίκηση. Μια διοίκηση που εναρμονίζεται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, υιοθετεί αναγνωρισμένα πρότυπα και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών της.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε τη θεμελιώδη σημασία της Διαχείρισης Κινδύνων για την Αρχή, δηλώνοντας: «η Διαχείριση Κινδύνων είναι πλέον ενσωματωμένη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΑΑΔΕ. Δεν αποτελεί απλώς ένα συμπληρωματικό εργαλείο, αλλά αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας σκέψης».

Κλείνοντας, επεσήμανε τον κομβικό ρόλο των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ ως θεματοφυλάκων της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Αρχής, επισημαίνοντας τη σημαντική τους συμβολή στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας, της Κυβερνοανθεκτικότητας και της προστασίας της ιδιωτικότητας, μέσα από την πρόβλεψη και ανίχνευση κινδύνων με τη χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης.

