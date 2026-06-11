ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΒΕΠ: Δράσεις, αντιδράσεις και επιδράσεις του πληθωρισμού στην αγορά
Οικονομία
10:19 - 11 Ιουν 2026

ΕΒΕΠ: Δράσεις, αντιδράσεις και επιδράσεις του πληθωρισμού στην αγορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά επισημαίνει πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πληθωριστική πίεση των τελευταίων τριών ετών. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα υψηλά επίπεδα του 5,2% διατηρήθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο με άλμα 11,6% στη στέγαση, 11,5% στις μεταφορές με αυξήσεις 24% στα καύσιμα, 8,5% στις υπηρεσίες και 3,5% στη διατροφή με αυξήσεις έως και 17% στο κρέας. Επίσης, τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα δείχνουν πως ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 5% τον Μάιο, έναντι 3,2% στην ευρωζώνη.  

Ο πληθωρισμός επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία της αγοράς, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Η διατήρηση του πληθωρισμού σε υπερδιπλάσια επίπεδα από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για την ελληνική οικονομία, καθώς επηρεάζει τόσο την πλευρά της ζήτησης όσο και την πλευρά της προσφοράς. Η ελληνική αγορά καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος παραγωγής, μεταφοράς, ενέργειας και χρηματοδότησης παραμένει αυξημένο, ενώ ταυτόχρονα η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εξακολουθεί να πιέζεται.

Η πρώτη και πιο άμεση επίδραση του πληθωρισμού αφορά τη μείωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Παρά τις αυξήσεις μισθών και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στήριξης του εισοδήματος, οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες εξακολουθούν να απορροφούν σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Οι καταναλωτές εμφανίζονται πλέον περισσότερο προσεκτικοί στις αγορές τους, συγκρίνουν τιμές, αναζητούν προσφορές και μετακινούνται προς οικονομικότερες επιλογές. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα τρόφιμα, στην ένδυση και στις υπηρεσίες εστίασης.

Για τις επιχειρήσεις, ο πληθωρισμός δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα μειωμένης κατανάλωσης, αλλά και ρευστότητας εξαιτίας του αυξημένου λειτουργικού κόστους. Το ενεργειακό κόστος, οι πρώτες ύλες, τα μεταφορικά, οι ασφαλιστικές εισφορές και το κόστος των εισαγωγών έχουν αυξηθεί σημαντικά. Παράλληλα, η αύξηση των επιτοκίων που εφαρμόζεται διεθνώς ως μέσο αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα αυξήσει το euribor και συνεπώς το κόστος του χρήματος. Η ΕΚΤ έχει προεξοφλήσει αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο, ενώ επισημαίνει ότι οι προβλέψεις ενσωματώνουν υψηλότερο πληθωρισμό με επιδράσεις στις τιμές, που αναμένεται να διαρκέσουν περισσότερο, ακόμη και όταν οι αρχικές ενεργειακές πιέσεις αρχίσουν να υποχωρούν.

Η μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς οδηγεί σε μια αγορά «δύο ταχυτήτων». Από τη μία πλευρά ενισχύονται οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής που διαθέτουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη και οικονομίες κλίμακας, ενώ από την άλλη οι μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στη διατήρηση των πωλήσεών τους και είναι εκείνες που δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να μετακυλίσουν πλήρως τις αυξήσεις κόστους στις τελικές τιμές, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε απώλεια πελατών και μείωση του κύκλου εργασιών τους.

Αποτέλεσμα είναι η συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους και η αύξηση του κινδύνου δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και προς το Δημόσιο και τις τράπεζες. Ο εμπορικός κόσμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πληθωριστικών πιέσεων. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις απαιτήσεις των προμηθευτών για υψηλότερες τιμές και στην περιορισμένη δυνατότητα των καταναλωτών να απορροφήσουν νέες ανατιμήσεις.

Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα για την εξέλιξη του κόστους δημιουργεί δυσκολίες στον προγραμματισμό αποθεμάτων και επενδύσεων. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να διατηρούν χαμηλότερα αποθέματα, γεγονός που περιορίζει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης αλλά αυξάνει την ευαισθησία τους σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών έχει μεταβάλει και τη σύνθεση της καταναλωτικής δαπάνης. Τα νοικοκυριά κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε ανελαστικές δαπάνες, όπως τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση, μειώνοντας τις αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον ο λεγόμενος «πληθωρισμός υπηρεσιών». Ενώ οι διεθνείς τιμές ενέργειας και πρώτων υλών έχουν σταθεροποιηθεί σε σχέση με τα επίπεδα της κρίσης, οι αυξήσεις σε τομείς όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι μεταφορές και η στέγαση παραμένουν έντονες. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός αποκτά περισσότερο εγχώρια χαρακτηριστικά και συνδέεται άμεσα με το κόστος εργασίας, τη ζήτηση και τις δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τείνει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και να είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί.

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. Βασίλη Κορκίδη: «Παρά τις δυσκολίες, η ελληνική οικονομία εμφανίζει αντοχές. Ωστόσο, για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού δεν αρκεί η αντοχή από μόνη της. Το ζητούμενο είναι η ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, η μείωση της φορολογίας και του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις. Για την οικονομία και την αγορά, η επόμενη περίοδος θα κριθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον, όπου οι τιμές μπορεί να αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό, αλλά δύσκολα θα επιστρέψουν στα επίπεδα προ κρίσης. Η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση θα αποτελέσουν τις βασικές δράσεις για την αντιμετώπιση των επιδράσεων και την αντίδραση της αγοράς απέναντι στις νέες πληθωριστικές πιέσεις και προκλήσεις.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Όμιλος Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

Πληθωρισμός και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν τη χειρότερη ημέρα του Dow το 2026
Χρηματιστήρια

Πληθωρισμός και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν τη χειρότερη ημέρα του Dow το 2026

TRASTOR: Απόκτηση τριών ακινήτων στην Αθήνα έναντι €38,6 εκατ. μετά την ΑΜΚ
Ανακοινώσεις

TRASTOR: Απόκτηση τριών ακινήτων στην Αθήνα έναντι €38,6 εκατ. μετά την ΑΜΚ

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές
Ειδήσεις

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:55

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:51

Η Παπουτσάνης υποστηρίζει 650 οικογένειες μέσω της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:41

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

Οικονομία
11/06/2026 - 11:31

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:14

Τρία χρόνια μετά το ναυάγιο της Πύλου τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:06

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

Πολιτική
11/06/2026 - 10:59

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (Ά Αθήνας) και Παπαϊωάννου (Ά Θεσσαλονίκης)

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
11/06/2026 - 10:55

Όμιλος Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:52

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 10:44

Πτωτική στροφή στην Ασία: Στο -4% ο Kospi με πίεση από την τεχνολογία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:33

Eurogroup και ECOFIN με Γκεοργκίεβα και Γιούνκερ: Στο επίκεντρο η ενέργεια και η δημοσιονομική πολιτική

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 10:32

Delivery: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025

Οικονομία
11/06/2026 - 10:29

Παπαθανάσης: 14,4 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:24

ΡΑΑΕΥ: Ολοκληρώνεται η πιστοποίηση και των 14 ΦοΔΣΑ – Προϋπόθεση για κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Οικονομία
11/06/2026 - 10:19

ΕΒΕΠ: Δράσεις, αντιδράσεις και επιδράσεις του πληθωρισμού στην αγορά

Ναυτιλία
11/06/2026 - 10:16

Η Celestyal θα μεταδίδει ζωντανά τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου εν πλω

Σχόλια Αγοράς
11/06/2026 - 10:14

Χρηματιστήριο: Στόχος παραμένει η διάσπαση του υψηλού Φεβρουαρίου που είναι και υψηλό 17 ετών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 09:59

Βόρεια Κορέα και Κίνα ήρθαν... πιο κοντά, αλλά τα όρια παραμένουν

Ειδήσεις
11/06/2026 - 09:52

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 09:39

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων: Τα πρώτα «σήματα» της σεζόν - Οι τιμές των ξενοδοχείων

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11/06/2026 - 09:30

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
11/06/2026 - 09:18

Prodea Investments: Επενδύσεις σχεδόν €400 εκατ. σε φιλοξενία, logistics και κατοικίες

Πολιτική
11/06/2026 - 08:35

Ρούτε-Πιερρακάκης: Συζήτησαν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής

Οικονομία
11/06/2026 - 08:32

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 08:10

Πληθωρισμός και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν τη χειρότερη ημέρα του Dow το 2026

Magazino
11/06/2026 - 08:06

Η ιστορία των Μουντιάλ είναι ταυτόχρονα και ιστορία της ανθρωπότητας

Ναυτιλία
11/06/2026 - 08:00

Τα κινεζικά λιμάνια στην κορυφή του κόσμου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 07:57

SpaceX, OpenAI και Anthropic: Οι τρεις νέες IPO αλλάζουν τα δεδομένα στη Wall Street

Ειδήσεις
11/06/2026 - 07:54

Οι Ευρωπαίοι γυρίζουν την πλάτη στον Τραμπ: Το 89% δεν θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ αξιόπιστο σύμμαχο

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 07:36

Με τη γαλανόλευκη ψηλά ως τις εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ