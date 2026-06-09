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ΑΑΔΕ: Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή αίτησης μηδικής (de ninimis) λόγω ευλογιάς
Οικονομία
13:11 - 09 Ιουν 2026

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή αίτησης μηδικής (de ninimis) λόγω ευλογιάς

Reporter.gr Newsroom
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Την Τέταρτη 10/6/2026 τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) σε καλλιεργητές μηδικής, λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς, κατόπιν έκδοσης της ΚΑ 146332/8.6.2026.

Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μηδικής, είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή, και των οποίων τα αγροτεμάχια, σύμφωνα με την ΕΑΕ 2025, βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας και Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η αίτηση υποβάλλεται από 10/6/2026 έως και 22/6/2026, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η καταταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται έως τις 30/6/2026.

  • Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η Περιφερειακή Ενότητα της καλλιέργειας, η σκοπούμενη χρήση της μηδικής, ο αριθμός των κοπών που επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών και ο τρόπος διαχείρισης του νερού ανά αγροτεμάχιο.
  • Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τα ανωτέρω κριτήρια και ανέρχεται, κατά περίπτωση, έως 80 ευρώ ανά στρέμμα για ποτιστική καλλιέργεια μηδικής ως ζωοτροφή και έως 20 ευρώ ανά στρέμμα για ποτιστική καλλιέργεια μηδικής για σποροπαραγωγή. Για ξηρική καλλιέργεια τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται έως 40 και έως 10 ευρώ ανά στρέμμα.
  • Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες για το έτος 2025 λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης, ενώ οι μη εγγεγραμμένοι ως επαγγελματίες αγρότες λαμβάνουν το 50%.
  • Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, όπως ισχύει, και υπόκειται στους κανόνες περί σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να λάβει ο δικαιούχος ή η ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 50.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών.

Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που δύναται να τους χορηγηθεί, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των προβλεπόμενων αντικειμενικών κριτηρίων. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τυχόν αγροτεμάχια με ευρήματα (τελούν υπό έλεγχο), τα οποία αποζημιώνονται εφόσον ο σχετικός έλεγχος ολοκληρωθεί επιτυχώς. Εάν ο έλεγχος αυτός ολοκληρωθεί μέχρι τις 22/6/2026, τότε αυτά περιλαμβάνονται στην πρώτη πληρωμή έως τις 30/6/2026, διαφορετικά καταβάλλονται μέχρι τις 31/12/2026.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χορήγηση της ενίσχυσης ούτε δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση λήψης αυτής. Η ευθύνη για την ορθότητα των δηλούμενων στοιχείων και την τήρηση των όρων χορήγησης της ενίσχυσης ανήκει αποκλειστικά στον αιτούντα.

Για την ορθή καταβολή τυχόν ενίσχυσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν δηλώσει ή επικαιροποιήσει τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται στους δηλωμένους λογαριασμούς ΙΒΑΝ των δικαιούχων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρούν το δικαίωμα διενέργειας διοικητικών, διασταυρωτικών και λοιπών ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλεύονται τις οδηγίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας και των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας της ΑΑΔΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2026 - 13:13
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