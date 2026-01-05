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Δίκη Novartis: Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων
Ειδήσεις
18:21 - 05 Ιαν 2026

Δίκη Novartis: Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Reporter.gr Newsroom
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Την ενοχή των δυο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση,  ζήτησε η εισαγγελέας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.  

«Ζητώ την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων έχουν ευθύνη, αλλά όχι την πλήρη ευθύνη για τη δολοφονία χαρακτήρων των πολιτικών προσώπων. Δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό μέσο που να αφορά σε χρηματισμό πολιτικού προσώπου και αυτό είναι αξιοπερίεργο. Εάν ο κ. Φρουζής είχε τόσο εμπιστοσύνη στην κατηγορούμενη Μαρία Μαραγγέλη , για ποιο λόγο δεν υπάρχει ένα αποδεικτικό στοιχείο για όσα εκείνη κατέθεσε; Η κατηγορούμενη μίλησε για μεθόδευση και για πληρωμές αλλά είναι αξιοπερίεργο ότι καταθέτει τα όσα καταθέτει χωρίς να προσκομίζει ούτε ένα στοιχείο» είπε η εισαγγελέας.

Αναφερόμενη στον άλλοτε ισχυρού άνδρα της ΝΟΒΑΡΤΙΣ, η εισαγγελέας είπε:

«Ο Κων. Φρουζής ήταν μια σκοτεινή προσωπικότητα, έχει περιγραφεί ως άφιλος, φιλόδοξος και ειπώθηκε ότι δεν ήταν εύκολα προσβάσιμος. Είναι αξιοπερίεργο το πώς άνοιγε εύκολα το στόμα του….Το στοιχείο που ενώνει τις καταθέσεις των δυο κατηγορουμένων για τα πολιτικά πρόσωπα που δεν μπορούσαν να του αρνηθούν συνάντηση. Προωθούσε τα συμφέροντα της εταιρείας που δούλευε εκμεταλλευόμενος και τη θέση του στο ΣΦΕΕ. Η χώρα, όπως κατατέθηκε εδώ, ήταν ο παράδεισος του φαρμάκου. Ο Φρουζής προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και δεδομένης της δύσκολης περιόδου που βίωνε η χώρα και υπήρχε ανάγκη για συνομιλία με ανθρώπους της αγοράς. Πάντως τίποτα δεν διασφαλίζει ότι αυτά που έλεγε ο Φρουζής, ο οποίος έφυγε από την εταιρία λόγω οικονομικών ατασθαλιών, ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα».

Αναφερόμενη στον κατηγορούμενο και πρώην προστατευόμενο μάρτυρα Φιλίστορα Δεστεμπασιδη, είπε:

«Κατέθεσε ότι έκανε υπολογισμούς με το μυαλό του ότι τόσα πήρε ο ένας τόσο πήρε ο άλλος. Αυτό δεν είναι ομολογία ψευδούς κατάθεσης; Κατηγορείς κάποιον χωρίς τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα; Ακούστηκαν και ισχυρισμοί ότι η Δικαιοσύνη είναι ανεπαρκής αλλά σε καμία χώρα δε θα μπορούσα να στηριχθεί δίωξη με αυτά τα αποδεικτικά μέσα. Βλέπουμε μια προχειρότητα και μια βιασύνη που δεν αρμόζει στο επίπεδο των κατηγορουμένων. Δεν μπορεί να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός του Δεστεμπασίδη ότι ήταν διηγηματικού τύπου οι καταθέσεις του».

Η εισαγγελέας έβαλε κατά των τότε εισαγγελέων κατά της διαφθοράς που χειρίστηκαν τη δικογραφία αλλά και για όσους ως «κοράκια» έπεσαν, όπως είπε, πάνω στην υπόθεση για να την εκμεταλλευτούν.

«Ο τρόπος που ελήφθησαν αυτές οι καταθέσεις είναι λίγο περίεργος, όλοι όσοι τις υπογράφουν έχουν την ευθύνη. Φαίνεται ότι ασκήθηκε πίεση στους εισαγγελείς για να διεκπεραιώσουν αυτή τη δικογραφία. Θεωρώ, όμως, ότι μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν όσοι εκμεταλλεύτηκαν τις καταθέσεις των μαρτύρων που σαν κοράκια πέσανε πάνω στην υπόθεση και με πηχυαίους τίτλους γράφανε «τους πιάσαμε». Πως είναι δυνατόν να είσαι μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος και να μην είσαι προσεκτικός με αυτά που καταθέτεις;» είπε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας και πρόσθεσε: «Εδώ ήταν πίσω η δικαστική έρευνα και πολύ μπροστά η δημοσιοποίηση στοιχείων. Επλήγη από τη συγκεκριμένη υπόθεση το κύρος και η αξιοπιστία της Δικαιοσύνης», είπε η εισαγγελέας.

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