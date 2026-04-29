Στον εισαγγελέα ο 89χρονος – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω», λέει

Στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε, από τη ΓΑΔΑ όπου κρατείτο, ο 89χρονος που χθες, Τρίτη (28/4), άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στην Κυρίλλου Λουκάρεως, όπου θα οδηγεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Ο 89χρονος φέρεται να ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τους αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ. Όπως τους είπε, δεν είχε σκοπό να σκοτώσει ούτε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους, αλλά να ταρακουνήσει το σύστημα, αφού δεν λάμβανε τη σύνταξη που θεωρούσε ότι δικαιούται.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο, αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα, δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα γι’ αυτό ακριβώς και πυροβολούσα στο πάτωμα και όχι εναντίον τους. Ήθελα απλά να κάνω ντόρο γιατί δεν λύνεται το θέμα μου», είπε χαρακτηριστικά.

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Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος, έχοντας κρυμμένη μία κυνηγετική καραμπίνα στην καμπαρτίνα του, πήγε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό όπου πυροβόλησε τραυματίζοντας στο πόδι έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια, έφυγε ανενόχλητος και κατευθύνθηκε στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως, όπου τραυμάτισε τέσσερα ακόμη άτομα, με αποτέλεσμα να εκτυλιχθούν σκηνές πανικού.

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Η επιστολή του 89χρονου

Ο 89χρονος, μετά τους πυροβολισμούς στη Λουκάρεως, άφησε πίσω φακέλους προς τα ΜΜΕ θέλοντας να εξηγήσει για ποιον λόγο έκανε τις επιθέσεις.

Στην επιστολή του αναφέρει:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​Υ.Γ. ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα – όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.

Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-di5h7tftb5xt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}