Υπόθεση Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που υπηρετούσαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέας, αποδίδοντάς τους το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως.

Η εισαγγελική πρόταση αφορά τον τότε σκοπό του εξωτερικού φυλακίου του ΑΤ, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια βάρδιας, καθώς και τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες προστασίας της 28χρονης γυναίκας, παρά τη θεσμική υποχρέωση που είχαν λόγω της ιδιότητάς τους.

Σύμφωνα με την πρόταση προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι, «ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως», εξέθεσαν την Κυριακή Γρίβα σε κίνδυνο, αφήνοντάς την αβοήθητη, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επέλευση του θανάτου της.

Η εισαγγελέας επισημαίνει ότι οι αστυνομικοί είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσουν προκειμένου να αποτρέψουν το θανατηφόρο αποτέλεσμα, καθώς το θύμα είχε απευθυνθεί στις αρχές ζητώντας προστασία πριν από τη δολοφονία της, η οποία σημειώθηκε την 1η Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Παράλληλα, στην εισαγγελική πρόταση ζητείται να παραμείνουν σε ισχύ οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

Ο τελικός λόγος για το αν οι τέσσερις αστυνομικοί θα καθίσουν στο εδώλιο ανήκει πλέον στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί επί της εισαγγελικής εισήγησης τις επόμενες εβδομάδες.

