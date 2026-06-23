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Νέα «καμπάνα» από το ΣτΕ για άδειες της ΥΔΟΜ Μήλου στη Σίφνο – Πιθανή ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης
Ειδήσεις
10:28 - 23 Ιουν 2026

Νέα «καμπάνα» από το ΣτΕ για άδειες της ΥΔΟΜ Μήλου στη Σίφνο – Πιθανή ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Για ακόμη μία φορά η Υπηρεσία Δόμησης Μήλου βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής αμφισβήτησης, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε στην αναστολή τεσσάρων οικοδομικών αδειών που η ίδια είχε εγκρίνει για εκτός σχεδίου περιοχές της Σίφνου.

Με την υπ' αριθμόν 115/2026 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκανε δεκτή αίτηση κατοίκων και ανέστειλε την εκτέλεση αδειών που αφορούν την ανέγερση κατοικιών και συγκροτημάτων κατοικιών στις περιοχές Αποκοφτό - Άγιος Ιωάννης Φάρου.

Πρόκειται για οικοδομικά έργα σημαντικής κλίμακας σε εκτός σχεδίου εκτάσεις, τα οποία δεν μπορούν πλέον να προχωρήσουν μέχρι να κριθεί οριστικά η υπόθεση.

Η νέα αυτή απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δικαστικών παρεμβάσεων που τα τελευταία χρόνια έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση πράξεις της ΥΔΟΜ Μήλου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά οικοδομικές άδειες σε νησιά των Κυκλάδων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Συμβούλιο της Επικρατείας παρεμβαίνει για να «παγώσει» έργα που είχαν λάβει έγκριση από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αντίθετα, η επανάληψη ανάλογων αποφάσεων δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων που προηγούνται της έκδοσης των αδειών και για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται και εφαρμόζεται η πολεοδομική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι και κατά το προηγούμενο διάστημα είχαν εκδοθεί αποφάσεις και προσωρινές διαταγές του ΣτΕ που ανέστειλαν οικοδομικές δραστηριότητες στη Σίφνο, ενώ αντίστοιχες δικαστικές εμπλοκές έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές των Κυκλάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΥΔΟΜ Μήλου.

Το γεγονός ότι η ίδια υπηρεσία επανέρχεται διαρκώς στις δικαστικές αίθουσες μέσω προσφυγών κατά των αποφάσεών της έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε κατοίκους, φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Η Επιτροπή Αναστολών δεν προχώρησε σε οριστική κρίση για τη νομιμότητα των συγκεκριμένων αδειών. Ωστόσο, η απόφαση αναστολής σημαίνει ότι το δικαστήριο διαπίστωσε επαρκείς λόγους ώστε να αποτραπεί προσωρινά η συνέχιση των έργων μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση επί της ουσίας από το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά περιοχές της Σίφνου που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο επίκεντρο αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος και έντονης οικοδομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της εκτός σχεδίου δόμησης στα νησιά, αλλά και για τον έλεγχο της νομιμότητας των αδειοδοτήσεων σε περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική και τοπολογική αξία.

Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι τόσο για τα όρια της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, που αποτελούν κατεξοχήν ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας, όσο για τις πράξεις και τις παραλείψεις των αρμόδιων αρχών που ενδέχεται να άπτονται του κοινοτικού δικαίου.

Στο επίκεντρο ενός τέτοιου ελέγχου θα μπορούσε να βρεθεί η τήρηση του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τις περιοχές Natura 2000, τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων, αλλά και ο τρόπος διάθεσης και αξιοποίησης κοινοτικών πόρων σε έργα και υποδομές των μικρών νησιών του Αιγαίου, εφόσον προκύψει ότι αυτοί συνδέονται με αδειοδοτήσεις που τελούν υπό δικαστική αμφισβήτηση.

Η τελική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο τις συγκεκριμένες άδειες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αντίστοιχες υποθέσεις εκτός σχεδίου δόμησης σε ολόκληρο το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων.

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