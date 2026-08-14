Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που διαθέτουν παραρτήματα στην Ελλάδα, προκαλώντας αναστάτωση σε γονείς και σπουδαστές, αλλά και μία νέα πολιτική κόντρα.

Ειδικότερα, το ΣτΕ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλου, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας, καθώς και το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων CITY University, Keele University και Anatolia College στην Ελλάδα.

Η απόφαση ελήφθη καθώς διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και συμμετοχή προσώπων στη διαδικασία αξιολόγησης που ενέχουν πιθανότητα μεροληψίας. Γίνεται επίσης λόγος για ελλιπή ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια στα προγράμματα σπουδών.

Για τους παραπάνω λόγους το ΣτΕ προχώρησε στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για κυβερνητικό φιάσκο και το ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει πως αποδεικνύεται η προχειρότητα του νόμου Πιερρακάκη.

Το υπουργείο Παιδείας βέβαια από τη μεριά του προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός λέγοντας πως η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει κρίνει ως αντισυνταγματικό το νόμο Πιερρακάκη, αλλά απλώς ζητά να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στις κτιριακές υποδομές και τα προγράμματα σπουδών.

Επίσης, το υπουργείο σπεύδει να καθησυχάσει γονείς και σπουδαστές πως το ακαδημαϊκό έτος δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να χαθεί.

Άτομα με γνώση του αντικειμένου επισημαίνουν πως η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Η απόφαση είναι σοβαρή αλλά λογικά με τις απαραίτητες τροποποιήσεις τα ως άνω ιδιωτικά πανεπιστήμια θα προλάβουν τελικά να λειτουργήσουν.

Υπάρχει, ωστόσο, προβληματισμός για το γεγονός ότι η απόφαση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα και προφανώς υπάρχουν ακόμα σημαντικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση σίγουρα θα έπρεπε να είχε βάλει εξαρχής πιο αυστηρά κριτήρια ώστε να μην οδηγηθούμε σε αυτόν τον αγώνα δρόμου τις τελευταίας στιγμής που σε καμία περίπτωση δεν είναι ευχάριστος για τους σπουδαστές και τις οικογένειές τους που θυμίζουμε ότι πληρώνουν αδρά στα νεοσύστατα αυτά εκπαιδευτικά ιδρύματα.