ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Μπλόκο» του ΣτΕ στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο Δημόσιο
Εργασιακά
18:51 - 19 Αυγ 2026

«Μπλόκο» του ΣτΕ στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο Δημόσιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου έκρινε ότι η μη επαναφορά τους δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο Δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Το ζήτημα επανήλθε μέσω αγωγής δημοσίου υπαλλήλου και της ΑΔΕΔΥ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με το επιχείρημα ότι κατά την περίοδο 2023-2024 ο νομοθέτης όφειλε να τα επαναφέρει.

Λόγω της ευρύτερης σημασίας της υπόθεσης, αυτή παραπέμφθηκε σε πιλοτική δίκη στο ΣτΕ, το οποίο αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Στο σκεπτικό της απόφασης συνεκτιμήθηκαν η δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά το 2018 και στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το όριο της φτώχειας. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι ο νομοθέτης δεν δεσμεύεται από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωγμές στα «ήρεμα νερά» του Αιγαίου με πολιτικές διαστάσεις στο εσωτερικό
Πολιτική

Ρωγμές στα «ήρεμα νερά» του Αιγαίου με πολιτικές διαστάσεις στο εσωτερικό

ΧΑ: Έχασε τη μάχη με τις 2.600 μονάδες – Ποιες μετοχές πιέστηκαν
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Έχασε τη μάχη με τις 2.600 μονάδες – Ποιες μετοχές πιέστηκαν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ
Ειδήσεις

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος
Πολιτική

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων
Πολιτική

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
19/08/2026 - 23:05

Έσπασε το αρνητικό σερί του S&P 500 μετά τις ανακοινώσεις για επαναγορές ομολόγων

Magazino
19/08/2026 - 22:54

Μάριος Φραγκούλης: 10 τραγούδια από μια ζωή γεμάτη μουσική

Ειδήσεις
19/08/2026 - 22:05

Τα πρακτικά της Fed δείχνουν αυξανόμενη ανησυχία για τον πληθωρισμό και διάθεση για αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
19/08/2026 - 21:50

Η Τουρκία αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ στο Αιγαίο - Μιλά για «μονoμερείς ενέργειες»

Ειδήσεις
19/08/2026 - 21:27

Εξαπάτηση Βρετανών σε κλινικές εξωσωματικής στα κατεχόμενα

Ομόλογα
19/08/2026 - 20:54

ΗΠΑ: Οι αποδόσεις των ομολόγων βουτούν μετά την ενίσχυση επαναγορών από τον Μπέσεντ - «Πετάει» ο χρυσός

Ειδήσεις
19/08/2026 - 20:44

Ο Τραμπ επέλεξε τη Δρ. Χάιντι Όβερτον για να ηγηθεί του FDA

Ακίνητα
19/08/2026 - 19:45

Άνοδος στις τιμές ακινήτων στα νησιά: Πρωταθλήτρια η Κρήτη - Η Αντίπαρος προσπέρασε τη Μύκονο

Υγεία
19/08/2026 - 19:37

Η Moderna και η Merck παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για εμβόλιο κατά του καρκίνου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
19/08/2026 - 19:14

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει το έργο υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Rovuma LNG

Magazino
19/08/2026 - 19:00

Ένα άθλημα ή πολλά; Το δίλημμα που απασχολεί χιλιάδες γονείς κάθε Σεπτέμβριο

Εργασιακά
19/08/2026 - 18:51

«Μπλόκο» του ΣτΕ στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο Δημόσιο

Πολιτική
19/08/2026 - 18:30

Ρωγμές στα «ήρεμα νερά» του Αιγαίου με πολιτικές διαστάσεις στο εσωτερικό

Ανακοινώσεις
19/08/2026 - 18:00

Capital Clean Energy Carriers: Στις 25 Αυγούστου η καταβολή του πρώτου τοκομεριδίου του ΚΟΔ

Σχόλια Αγοράς
19/08/2026 - 17:42

ΧΑ: Έχασε τη μάχη με τις 2.600 μονάδες – Ποιες μετοχές πιέστηκαν

Πολιτική
19/08/2026 - 17:16

Παπασταύρου: Ενιαίοι και αυστηροί κανόνες χωροθέτησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων

Χρηματιστήρια
19/08/2026 - 17:00

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν και δίνουν ανάσα στη Wall Street – Άλμα άνω του 90% για τη Moderna

Πολιτική
19/08/2026 - 16:30

ΠΑΣΟΚ: Επικοινωνιακά προπετάσματα καπνού από το Υπουργείο Υγείας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/08/2026 - 16:05

Η Όλγα Κεφαλογιάννη εγκαινίασε την αναβαθμισμένη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

Πολιτική
19/08/2026 - 15:40

Στο τραπέζι η μετακίνηση Patriot στην Κρήτη υπό το βάρος της ιρανικής απειλής

Οικονομία
19/08/2026 - 15:26

Θεοδωρικάκος: Η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτελέσματα.

Εμπορεύματα
19/08/2026 - 15:07

Ετήσιο άλμα 41% για το πετρέλαιο – Τι οδηγεί τις τιμές υψηλότερα

Ναυτιλία
19/08/2026 - 15:05

Κρουαζιέρα: Ισχυρή ανοδική πορεία για το Λιμάνι της Κέρκυρας – +17,3% οι επιβάτες και +11,2% οι προσεγγίσεις στο επτάμηνο

Οικονομία
19/08/2026 - 15:05

Στο 2,34% η απόδοση στα εξάμηνα έντοκα – Υπερκάλυψη 2,45 φορές

Οικονομία
19/08/2026 - 14:51

ΤτΕ: Στα €3,6δισ. το πρωτογενές αποτέλεσμα το επτάμηνο

Ειδήσεις
19/08/2026 - 14:47

Λαγκάρντ: Η Ευρώπη χάνει τα θεμέλια της ανάπτυξής της – Να μην κάνει το ίδιο λάθος με την ΤΝ

Οικονομία
19/08/2026 - 14:28

Πυρά του Υπουργείου Οικονομικών κατά της αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους

Ανεμοδείκτης
19/08/2026 - 14:25

Ρένα, να η ευκαιρία

Ναυτιλία
19/08/2026 - 14:00

ΟΛΠ: Αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη στη Σαλαμίνα μετά την καταστροφική

Πολιτική
19/08/2026 - 13:33

ΠΑΣΟΚ: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τη Μονή Σινά – Ζητά απαντήσεις για κράτος δικαίου και θρησκευτική ελευθερία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ