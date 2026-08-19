«Μπλόκο» του ΣτΕ στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο Δημόσιο

Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου έκρινε ότι η μη επαναφορά τους δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο Δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Το ζήτημα επανήλθε μέσω αγωγής δημοσίου υπαλλήλου και της ΑΔΕΔΥ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με το επιχείρημα ότι κατά την περίοδο 2023-2024 ο νομοθέτης όφειλε να τα επαναφέρει.

Λόγω της ευρύτερης σημασίας της υπόθεσης, αυτή παραπέμφθηκε σε πιλοτική δίκη στο ΣτΕ, το οποίο αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Στο σκεπτικό της απόφασης συνεκτιμήθηκαν η δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά το 2018 και στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το όριο της φτώχειας. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι ο νομοθέτης δεν δεσμεύεται από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.