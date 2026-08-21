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ΣτΕ: Μόνο με νόμο εφικτή η επαναφορά των δώρων
Πολιτική
08:48 - 21 Αυγ 2026

ΣτΕ: Μόνο με νόμο εφικτή η επαναφορά των δώρων

Reporter.gr Newsroom
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Οριστικά κλειστό σε δικαστικό επίπεδο είναι το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο την Παρασκευή (21/8)

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, η απόφαση απορρίπτει για ακόμη μία φορά τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων για αναδρομική καταβολή των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για τη δέκατη φορά που απορρίπτονται αντίστοιχες διεκδικήσεις.

Ο κ. Καρούζος υπογράμμισε ότι η απόφαση δημιουργεί πλέον δεδικασμένο για τις σχετικές δικαστικές διεκδικήσεις. Με δεδομένο ότι το ζήτημα έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν φαίνεται να υπάρχει πλέον περιθώριο για δικαστική επαναφορά των δώρων.

«Η οποιαδήποτε σκέψη για επαναφορά των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους θα γίνει μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία, όχι με δικαστικό αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σκεπτικό της απόφασης

Αναφερόμενος στο σκεπτικό της απόφασης, ο εργατολόγος εξήγησε ότι η προσφυγή βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, το οποίο έχει ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομοθεσία και συνδέεται με τον νέο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι αντίστοιχο κριτήριο θα έπρεπε να εφαρμοστεί και στον δικό του μισθό, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, στοιχεία για το επίπεδο της φτώχειας και το κόστος διαβίωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Καρούζο, το ΣτΕ έκρινε ότι οι μισθολογικές ενισχύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στους δημοσίους υπαλλήλους είναι επαρκείς υπό το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Παράλληλα, απέρριψε τη σύγκριση των μισθολογικών αυξήσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πρόκειται για διαφορετικά μισθολογικά καθεστώτα, επικαλούμενο και σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

«Το Δημόσιο πάσχει από στελέχωση»

Ο Γιάννης Καρούζος έδωσε, πάντως, και μια διαφορετική διάσταση στο ζήτημα, επισημαίνοντας τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των χαμηλών μισθών στο Δημόσιο.

Όπως ανέφερε, ένας νεοδιοριζόμενος δημόσιος υπάλληλος, ιδιαίτερα εάν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις και βρίσκεται στην πρώτη του τοποθέτηση, ενδέχεται να δυσκολεύεται να καλύψει ακόμη και τις βασικές ανάγκες διαβίωσής του με τον μισθό που λαμβάνει.

«Σιγά σιγά έχουμε αποδόμηση του Δημοσίου σε σχέση με τη στελέχωσή του», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί επιτυχόντες σε προκηρύξεις τελικά εγκαταλείπουν τη θέση ή δεν επιλέγουν τη συγκεκριμένη επαγγελματική διαδρομή, ακριβώς λόγω των μισθολογικών δεδομένων.

Κατά τον ίδιο, η επαναφορά των δώρων θα μπορούσε να έχει και ευρύτερη οικονομική επίδραση, καθώς μέρος των χρημάτων που θα κατευθυνόταν στους δημοσίους υπαλλήλους θα επέστρεφε στην αγορά, με το κράτος να επωφελείται έμμεσα και μέσω της φορολογίας της κατανάλωσης.

Οι αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και η απόσταση από την Ευρώπη

Ο εργατολόγος αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ άλλων και με τη σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι αποδοχές παραμένουν χαμηλές σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά λιγότερο ελκυστική τη σταδιοδρομία στο Δημόσιο.

«Βλέπετε πόσο υποστελεχωμένο είναι το Δημόσιο», σημείωσε, τονίζοντας ότι η δημόσια διοίκηση δεν αποτελεί πάντα την πρώτη επιλογή για έναν εργαζόμενο που επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Η επαναφορά των δώρων είναι πλέον θέμα πολιτικής απόφασης

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, ο κ. Καρούζος ήταν σαφής: δικαστικά το ζήτημα έχει κλείσει, όμως παραμένει ανοιχτό σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο.

Όπως εξήγησε, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά δεδομένα, μια κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει με νομοθετική πρωτοβουλία στην επαναφορά των δώρων. Πρόκειται, επομένως, για πολιτική επιλογή που εξαρτάται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

«Με νομοθετική πρωτοβουλία και εφόσον τα οικονομικά της χώρας θα μπορούσαν να επιτρέψουν μια τέτοια επαναφορά», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι πολλές από τις μνημονιακές διατάξεις που είχαν επιβληθεί κατά την περίοδο της κρίσης έχουν πλέον καταργηθεί.

«Δικαστικά έχει κλείσει το θέμα, αλλά πολιτικά και νομοθετικά φυσικά είναι ανοιχτό», ήταν το συμπέρασμα του εργατολόγου.

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