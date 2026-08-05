Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών της κατευθύνσεων για το 2026 ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC, μετά τις ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με βασικό μοχλό την αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και τις περισσότερες αγορές δραστηριοποίησής της.

Ο όμιλος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company ανακοίνωσε οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 9,6%, ενώ σε δημοσιευμένη βάση η άνοδος διαμορφώθηκε στο 10,8%, με τα έσοδα να ανέρχονται στα 6,23 δισ. ευρώ.

Ισχυρή αύξηση όγκου πωλήσεων

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 7,5%, κυρίως χάρη στην ισχυρή ζήτηση για ανθρακούχα αναψυκτικά (+6,4%) και ποτά ενέργειας (+26,1%).

Παρά το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο επηρεάστηκε θετικά από τέσσερις επιπλέον ημέρες πωλήσεων, η εταιρεία επισημαίνει ότι η υποκείμενη δυναμική ενισχύθηκε περαιτέρω το δεύτερο τρίμηνο, όταν ο όγκος αυξήθηκε κατά 5,8%, με ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο ενισχύθηκαν κατά 1,9% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών διαχείρισης εσόδων (Revenue Growth Management).

Διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 760,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,2% σε οργανική βάση και κατά 17% σε δημοσιευμένη βάση.

Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, στο 12,2%, ενώ το συγκρίσιμο μεικτό περιθώριο ενισχύθηκε κατά 110 μονάδες βάσης, φθάνοντας το 37,8%.

Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 15,2%, στα 1,51 ευρώ, ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 215,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με πέρυσι λόγω των αυξημένων επενδύσεων.

Ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

Η Coca-Cola HBC κατέγραψε αύξηση εσόδων και στις τρεις κατηγορίες αγορών όπου δραστηριοποιείται.

Στις αναπτυγμένες αγορές τα οργανικά καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,2%, στις αναπτυσσόμενες κατά 9%, ενώ στις αναδυόμενες αγορές η αύξηση έφθασε το 12%, με τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται κατά 23,9%.

Παράλληλα, ο όμιλος αύξησε το μερίδιό του στην αγορά των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών κατά 80 μονάδες βάσης και στα ανθρακούχα αναψυκτικά κατά 40 μονάδες βάσης.

Συνεχίζονται οι επενδύσεις

Κατά το πρώτο εξάμηνο, η εταιρεία προχώρησε σε σειρά επενδύσεων και νέων λανσαρισμάτων, μεταξύ των οποίων:

προωθητικές ενέργειες για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA σε συνεργασία με την The Coca-Cola Company,

νέα συσκευασία της Coke Zero Sugar Zero Caffeine σε 18 αγορές,

νέα προϊόντα Monster, με καμπάνιες που αξιοποίησαν συνεργασίες με τη Formula 1, το MotoGP και το ποδόσφαιρο,

αύξηση κατά 24,5% στις πωλήσεις καφέ στο κανάλι εκτός σπιτιού κατανάλωσης,

δημιουργία νέου Digital Hub στην Αίγυπτο στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ομίλου.

Παράλληλα, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί τέσσερις από τις έξι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρχών ανταγωνισμού.

Αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το 2026

Μετά τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η Coca-Cola HBC αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρονιάς.

Η εταιρεία εκτιμά πλέον ότι η οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις θα κινηθεί στο ανώτερο όριο του εύρους 6%-7%, ενώ η οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 8% και 10%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 7%-10%.

Παράλληλα, βελτίωσε τις προβλέψεις της για την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και μείωσε την εκτίμηση για τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα στα 40-50 εκατ. ευρώ.

Θετική εικόνα στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε με μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά να ενισχύονται χάρη στις επιδόσεις των Coca-Cola, Sprite και των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες.

Ισχυρή διψήφια ανάπτυξη κατέγραψαν τα ποτά ενέργειας, ενώ ο καφές σημείωσε υψηλό μονοψήφιο ρυθμό αύξησης, κυρίως μέσω του καναλιού εκτός σπιτιού κατανάλωσης.

Bogdanovic: Αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, δήλωσε ότι οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου αντανακλούν τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής του ομίλου, τις επενδύσεις στην καινοτομία και τη δυναμική του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Όπως ανέφερε, παρά το αβέβαιο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, η εταιρεία διαθέτει τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, γεγονός που οδήγησε στη σημερινή αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών κατευθύνσεων για το 2026.