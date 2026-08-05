ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2026, εν μέσω ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, ανήλθε σε 3,93 εκατ., ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιουλίου 2025 κατά 4,7%. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν υψηλότερα από τα επίπεδα του 2025 κατά 3,4% και 5,3%, αντίστοιχα.

Συνολικά, από την αρχή του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 19,68 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,5%. Αναλυτικά, η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,7% και 4,4%, αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Ιούλιος του 2026 ανήλθε σε 165.771, καταγράφοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 3,3%, αντίστοιχα.