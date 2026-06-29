ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

Προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +1,3%) που υστερεί σημαντικά στον μήνα (ενδεικτικά ΔΤΡ +1,4% σε σχέση με τον ΓΔ +4% / FTSE +3.8% / FTSEM +2.4%).

Σημαντική και η βοήθεια από την δεικτοβαρή ΕΕΕ +2,1%, ο οποίος κινήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα πάνω από τα 57 ευρώ, μετοχή που εντυπωσιάζει και σε ότι αφορά στην μηνιαία απόδοση που ξεπερνάει το +16%, έχοντας πλέον και την υποστήριξη της Jefferies η οποία σε έκθεσή της εκθειάζει την κίνηση της εισηγμένης για την μεγάλη εξαγορά στην Αφρική και ανεβάζει την τιμή στόχο στα 63,8 ευρώ.

ETE +1,3%, ΠΕΙΡ +1,3%, ΕΥΡΩΒ +1,7%, ΑΛΦΑ +1,6% από τραπεζικούς τίτλους και MΟΗ +3,3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,6% στην υπόλοιπη υψηλή κεφαλαιοποίηση με τα μεγαλύτερα κέρδη.

Από τις μόλις 6 καθοδικές μετοχές του δείκτη στις 12:00, το κλείσιμο βρήκε την αγορά με 11 τίτλους να υποχωρούν, με τις μεγαλύτερες απώλειες σε CENER -2,2%. ΑΡΑΙΓ -1,2%, ΔΑΑ -1,2%, ΕΛΧΑ -1%, ΒΙΟ -0,2%,

Πιο αναιμική εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον ΕΛΛΑΚΤΩΡ +5%, ΟΛΠ +4,3%, ΤΡΕΣΤΕΤ +2%, ΑΒΑΞ +1,5%, ΠΛΑΘ +1,2%, ΟΛΘ +1,5%, ΛΑΒΙ +1%, ΑΛΜΥ +1,3%, χαμηλότερες τιμές λόγω αποκοπών μερισμάτων σε ΦΡΛΚ -3,1% και ACAG -0.3%, αλλά κυρίως σε ΑΔΜΗΕ -3,7%, ΚΟΥΕΣ -2%, ΙΝΤΕΚ -1,7%, ΠΡΟΝΤΕΑ -1,3%, BYLOT -0.7%.

Σχετική ισορροπία στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με θετικά κλεισίματα σε ΔΟΜΙΚ +4,3%, REALCONS +2,8%, MOTO +1,2%, ΤΡΑΣΤΟΡ +1,5%, ενώ μεγαλύτερη προσφορά τίτλων είχαμε κυρίως σε ΥΚΝΟΤ -3,7%, ΛΟΥΛΗ -1,1%, ΑΕΜ -1,7% (αποκοπή), ΦΑΙΣ -1,7%.

Νέες αποκοπές μερισμάτων αύριο με την ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4092) και την ΠΡΟΦ (0,08) να παίρνουν την σκυτάλη ενώ πέρα της σημερινής ΓΣ του ομίλου ΦΑΙΣ (η διοίκηση αναφέρθηκε σε πιθανές ευκαιρίες/εξαγορές σε διάφορους τομείς καθώς και στην μικρή επίπτωση από το κλείσιμο του καταστήματος ΝΟΤΟΣ στην Ομόνοια), αύριο υπάρχει γεμάτη ατζέντα με τις QLCO, OΛΠ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Στο μέσο του εύρους διακύμανσης το κλείσιμο του ΓΔ (2467 +0,74%) με μέτριο τζίρο στα 235 εκ. και ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax -0.2% και τον Stoxx600 +0.1%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης