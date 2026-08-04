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Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026
Αναλύσεις
20:00 - 04 Αυγ 2026

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Γιώργος Αλεξάκης
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Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Cenergy Holdings στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με βάση την ανακοίνωση για τη χρήση. Συγκεκριμένα κατέγραψε διψήφια αύξηση πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, ενώ η διοίκηση αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης, μετά και τη νέα αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών σε επίπεδα-ρεκόρ.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 13% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 216 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 26%, με το περιθώριο κερδοφορίας να ενισχύεται στο 18,7%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 43%, στα 177 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 138 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 45% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Αναβάθμιση του guidance

Με βάση τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου και το μείγμα των έργων που αναμένεται να εκτελεστούν κατά το δεύτερο εξάμηνο, η Cenergy Holdings αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του 2026.

Πλέον εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 390 και 420 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 370 έως 400 εκατ. ευρώ.

Ρεκόρ ανεκτέλεστου στα 3,9 δισ. ευρώ

Καταλυτική για την εξέλιξη αυτή ήταν η συμφωνία-πλαίσιο της Hellenic Cables με τον ΑΔΜΗΕ, ύψους περίπου 1,15 δισ. ευρώ, για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Μετά τη συγκεκριμένη ανάθεση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του Ομίλου αυξήθηκε σε περίπου 3,9 δισ. ευρώ, το υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας, προσφέροντας ορατότητα εσόδων που εκτείνεται πλέον και μετά το 2030.

Αλεξίου: Μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμηνο με αυτοπεποίθηση

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Cenergy Holdings. Μετατρέψαμε το ήδη ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις, παραμένοντας επιλεκτικοί και πειθαρχημένοι στην ανάληψη και εκτέλεση ενεργειακών έργων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξης Αλεξίου.

Όπως σημείωσε, οι επενδύσεις στη νέα μονάδα παραγωγής καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ και στη νέα μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τη βάση της επόμενης αναπτυξιακής φάσης της εταιρείας, αξιοποιώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές.

Οι δύο κλάδοι

Ο τομέας καλωδίων κατέγραψε πωλήσεις 842 εκατ. ευρώ (+13%), με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 36%, στα 164 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο διαμορφώθηκε στα περίπου 3,4 δισ. ευρώ.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα εμφάνισε πωλήσεις 311,5 εκατ. ευρώ (+11%) και αναπροσαρμοσμένο EBITDA 52 εκατ. ευρώ, διατηρώντας υψηλό περιθώριο κερδοφορίας (16,6%) και ανεκτέλεστο περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις και προοπτικές

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε 165 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, με αιχμή την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στα καλώδια και την επέκταση της διεθνούς παραγωγικής βάσης.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, καθώς η ενεργειακή μετάβαση, η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων, η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάπτυξη έργων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) συνεχίζουν να στηρίζουν τη ζήτηση και στους δύο βασικούς επιχειρηματικούς τομείς του Ομίλου.

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