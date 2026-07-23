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Αύξηση των ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Η Ελλάδα ξεπερνά το 60% στην «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:38 - 23 Ιουλ 2026

Αύξηση των ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Η Ελλάδα ξεπερνά το 60% στην «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αυξάνει σταδιακά τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ωστόσο εξακολουθεί να απέχει από τον στόχο που έχει θέσει για το τέλος της δεκαετίας. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για το 2025, το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας διαμορφώθηκε στο 26,2%, έναντι 25,2% το 2024 και μόλις 9,6% το 2004.

Παρά τη συνεχή ανοδική πορεία, η ΕΕ παραμένει αρκετά μακριά από τον δεσμευτικό στόχο του 42,5% έως το 2030. Για να επιτευχθεί, θα πρέπει το ποσοστό των ΑΠΕ να αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως την περίοδο 2026-2030.

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται η Σουηδία, όπου το 65,4% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως από στερεή βιομάζα, υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια. Ακολουθούν η Φινλανδία (53%) και η Δανία (48,2%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Βέλγιο (14,9%), τη Σλοβακία (16,3%) και την Ιρλανδία (17,2%).

Σχεδόν η μισή ηλεκτρική ενέργεια της ΕΕ προήλθε από ΑΠΕ

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πρόοδος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2025, οι ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το 49,9% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, αυξημένο κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024. Ενδεικτικά, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 15,9% το 2004.

Η Αυστρία καταγράφει την υψηλότερη επίδοση, με το 90,8% της ηλεκτρικής της κατανάλωσης να προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ ακολουθούν η Σουηδία (89,2%) και η Δανία (77,7%). Ξεχωρίζει και η Ελλάδα, η οποία με ποσοστό 60,9% συγκαταλέγεται στις έξι χώρες της ΕΕ όπου πάνω από το 60% της ηλεκτρικής κατανάλωσης καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, μαζί με την Πορτογαλία (65,6%) και την Ισπανία (60,7%).

Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Μάλτα (11,2%), η Τσεχία (19,2%), το Λουξεμβούργο (23,3%), η Σλοβακία (24,1%) και η Κύπρος (27,5%).

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Πιο αργή η πρόοδος στη θέρμανση και την ψύξη

Στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ ανήλθε στο 27,4% το 2025, από 26,7% το 2024. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2004, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11,7%.

Ωστόσο, η ετήσια αύξηση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της περιόδου 2004-2025, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με την ηλεκτροπαραγωγή.

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