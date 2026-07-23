Αύξηση των ΑΠΕ στην ΕΕ το 2025 – Η Ελλάδα ξεπερνά το 60% στην «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή

Παρά τη συνεχή ανοδική πορεία, η ΕΕ παραμένει αρκετά μακριά από τον δεσμευτικό στόχο του 42,5% έως το 2030. Για να επιτευχθεί, θα πρέπει το ποσοστό των ΑΠΕ να αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως την περίοδο 2026-2030.
Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται η Σουηδία, όπου το 65,4% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως από στερεή βιομάζα, υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια. Ακολουθούν η Φινλανδία (53%) και η Δανία (48,2%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Βέλγιο (14,9%), τη Σλοβακία (16,3%) και την Ιρλανδία (17,2%).
Σχεδόν η μισή ηλεκτρική ενέργεια της ΕΕ προήλθε από ΑΠΕ
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πρόοδος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2025, οι ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το 49,9% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, αυξημένο κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024. Ενδεικτικά, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 15,9% το 2004.
Η Αυστρία καταγράφει την υψηλότερη επίδοση, με το 90,8% της ηλεκτρικής της κατανάλωσης να προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ ακολουθούν η Σουηδία (89,2%) και η Δανία (77,7%). Ξεχωρίζει και η Ελλάδα, η οποία με ποσοστό 60,9% συγκαταλέγεται στις έξι χώρες της ΕΕ όπου πάνω από το 60% της ηλεκτρικής κατανάλωσης καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, μαζί με την Πορτογαλία (65,6%) και την Ισπανία (60,7%).
Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Μάλτα (11,2%), η Τσεχία (19,2%), το Λουξεμβούργο (23,3%), η Σλοβακία (24,1%) και η Κύπρος (27,5%).
Πιο αργή η πρόοδος στη θέρμανση και την ψύξη
Στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ ανήλθε στο 27,4% το 2025, από 26,7% το 2024. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το 2004, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11,7%.
Ωστόσο, η ετήσια αύξηση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της περιόδου 2004-2025, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με την ηλεκτροπαραγωγή.