ΕΕ: Στο 62% οι αποθήκες φυσικού αερίου – «Σε καλό δρόμο» η Ευρώπη για τον χειμώνα

Σχεδόν στο 62% έχει φτάσει η πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κομισιόν να αξιολογεί θετικά την πορεία αποθήκευσης, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός πλήρωσης είναι ελαφρώς βραδύτερος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Κατά την πρώτη αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία ενίσχυσης των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, Εύα Χρντσίροβα, ανέφερε ότι η πληρότητα των εγκαταστάσεων βρίσκεται αυτή τη στιγμή «πολύ κοντά στο 62%».

Στόχος το 80% – Όχι πλήρης κάλυψη των αποθηκών

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο προβλεπόμενος στόχος είναι οι αποθήκες να φτάσουν σε επίπεδο πληρότητας περίπου 80% της συνολικής τους χωρητικότητας.

Η κ. Χρντσίροβα διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο συγκεκριμένος στόχος δεν σημαίνει πως υπάρχει απαίτηση για πλήρη πλήρωση των εγκαταστάσεων. Όπως εξήγησε, δεν προβλέπεται στόχος 100% πληρότητας, καθώς το επίπεδο του 80% θεωρείται επαρκές στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Παρά τον ελαφρώς χαμηλότερο ρυθμό αποθήκευσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η Κομισιόν εκτιμά ότι η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και δεν προκαλεί προς το παρόν ανησυχία.

«Σε πολύ καλό δρόμο» για τον χειμώνα

Η πορεία πλήρωσης των αποθηκών δημιουργεί, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η Ευρώπη να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ασφάλεια τις ανάγκες φυσικού αερίου κατά τους χειμερινούς μήνες.

«Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο για τον χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με γεωπολιτικές αβεβαιότητες και μεταβολές στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Σταθερή, αλλά ευμετάβλητη η κατάσταση στο Ορμούζ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Η κ. Χρντσίροβα χαρακτήρισε το περιβάλλον ιδιαίτερα ευμετάβλητο, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Παρά την αστάθεια, η Κομισιόν δεν διαπιστώνει αυτή τη στιγμή άμεση απειλή για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού», σημείωσε.

Με την πληρότητα των αποθηκών να πλησιάζει το 62%, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ΕΕ διατηρεί μια ικανοποιητική βάση ασφαλείας ενόψει του χειμώνα, ενώ η εξέλιξη των αποθεμάτων και η κατάσταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας θα συνεχίσουν να βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση.