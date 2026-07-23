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Μπρατάκος: Η 90η ΔΕΘ να σηματοδοτήσει ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο για τη χώρα
Επιχειρήσεις
12:24 - 23 Ιουλ 2026

Μπρατάκος: Η 90η ΔΕΘ να σηματοδοτήσει ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο για τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και επιχειρηματικής μεγέθυνσης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) απέστειλε σήμερα (23/7) υπόμνημα ενόψει της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) στον Πρωθυπουργό και στους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.

Το υπόμνημα καταθέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θεσμικών προτάσεων για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην παραγωγικότητα, στις επενδύσεις, στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δίνοντας το υπόμνημα στη δημοσιότητα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία έχει διανύσει μια σημαντική διαδρομή τα τελευταία χρόνια. Η δημοσιονομική σταθερότητα έχει αποκατασταθεί, η αξιοπιστία της χώρας έχει ενισχυθεί και οι επενδύσεις έχουν επιστρέψει. Ωστόσο, η επόμενη περίοδος θα είναι πιο απαιτητική. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το υψηλό κόστος παραγωγής, η χαμηλή παραγωγικότητα και οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού καθιστούν αναγκαία μια νέα στρατηγική για την ελληνική οικονομία. Το ΕΒΕΑ καταθέτει ένα υπόμνημα που δεν αποτελεί έναν κατάλογο αποσπασματικών αιτημάτων, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση εθνικής οικονομικής πολιτικής. Η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο, που θα δημιουργεί ισχυρότερες επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Στόχος μας είναι μια οικονομία περισσότερο παραγωγική, περισσότερο εξωστρεφής και περισσότερο ανθεκτική, ικανή να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία για όλους».

Βασικές Προτάσεις και Προτεραιότητες του ΕΒΕΑ – Πυλώνες του νέου παραγωγικού συμβολαίου

Το υπόμνημα του ΕΒΕΑ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων, οργανωμένο σε έντεκα βασικούς άξονες πολιτικής:

Α. Φορολογική σταθερότητα και ελάφρυνση της παραγωγικής οικονομίας: Θέσπιση σταθερού φορολογικού πλαισίου, ενίσχυση της επανεπένδυσης κερδών και κίνητρα για πράσινες, ψηφιακές και παραγωγικές επενδύσεις.

Β. Ρύθμιση ιδιωτικού χρέους και αποκατάσταση χρηματοδοτικής πρόσβασης: Βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, λειτουργικές ρυθμίσεις οφειλών και ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία για βιώσιμες επιχειρήσεις.

Γ. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ: Ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω νέων εγγυοδοτικών εργαλείων, μικροπιστώσεων και επενδυτικών κεφαλαίων.

Δ. Μεγέθυνση και συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Κίνητρα για συνεργατικά σχήματα, clusters, συγχωνεύσεις όπου απαιτούνται και ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ε. Παραγωγικότητα, δεξιότητες και ανθρώπινο κεφάλαιο: Εθνικός μηχανισμός διάγνωσης αναγκών, αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στενότερη σύνδεση επιχειρήσεων και εκπαιδευτικού συστήματος.

ΣΤ. Ψηφιακός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη υπέρ των ΜμΕ: Εθνικό πρόγραμμα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πρακτικά εργαλεία, χρηματοδότηση και τεχνολογική υποστήριξη.

Ζ. Ενέργεια, πράσινη μετάβαση και κλιματική ανθεκτικότητα: Μόνιμες παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

Η. Απλοποίηση διαδικασιών, ταχύτητα Δικαιοσύνης και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον: Απλοποίηση αδειοδοτήσεων, μείωση της γραφειοκρατίας, ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης και αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέας νομοθεσίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Θ. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός για την παραγωγή: Επιτάχυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων, σύγχρονων υποδοχέων μεταποίησης και οργανωμένων περιοχών logistics.

Ι. Εξωστρέφεια, βιομηχανία, εμπόριο και νέες αγορές: Νέα εθνική στρατηγική εξαγωγών, ενίσχυση της εμπορικής διπλωματίας και στήριξη της μεταποίησης ως βασικού πυλώνα της παραγωγικής οικονομίας.

ΙΑ. Περιφερειακή ανάπτυξη και πρωτογενής τομέας: Τοπικά παραγωγικά σχέδια, ενίσχυση της αγροδιατροφής, των περιφερειακών οικοσυστημάτων και της σύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης και εξαγωγών.

Οι 14 άμεσες προτεραιότητες του ΕΒΕΑ

Το υπόμνημα εξειδικεύει τους παραπάνω άξονες σε δεκατέσσερις άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις πολιτικής:

  1. Πενταετές φορολογικό συμβόλαιο για παραγωγικές επενδύσεις.
  2. Σταδιακή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 40% της προκαταβολής φόρου και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
  3. Φορολογικά κίνητρα για την επανεπένδυση κερδών.
  4. Υπεραποσβέσεις 200% για παραγωγικές, πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις.
  5. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους για νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης.
  6. Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
  7. «Δεύτερη Ευκαιρία στην Πράξη» και εμβάθυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού.
  8. Ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις και συμψηφισμός οφειλών και απαιτήσεων με το Δημόσιο.
  9. Ειδική συμπληρωματική λύση για πυρόπληκτα και παλαιά εγγυημένα δάνεια.
  10. Εθνικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  11. Εθνικό Σύστημα Δεξιοτήτων με συμμετοχή των Επιμελητηρίων.
  12. Ενεργειακές κοινότητες επιχειρήσεων και μόνιμος μηχανισμός μείωσης του ενεργειακού κόστους.
  13. Fast-track αδειοδότηση και ανάπτυξη δικτύου επιχειρηματικών πάρκων.
  14. Νέα στρατηγική εμπορικής διπλωματίας και εξαγωγών με ενεργό ρόλο των Επιμελητηρίων.
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