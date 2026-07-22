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Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19:06 - 22 Ιουλ 2026

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών συνεχίζουν να δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.  

Το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας χτύπησε «κόκκινο», φτάνοντας τα 10.618 MW – ένα από τα υψηλότερα φορτία του φετινού καλοκαιριού.

Εν τω μεταξύ, η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 11.532 MW, δημιουργώντας πλεόνασμα που επέτρεψε την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Ως προς την κατανομή, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 80,6% της ηλεκτροπαραγωγής, αποδίδοντας 9.292 MW και οι μονάδες φυσικού αερίου το 12,7% με 1.469 MW. Παράλληλα, τα υδροηλεκτρικά κάλυψαν το 3,8% (438 MW) και ο λιγνίτης το 2,9% στα 333 MW.

Η υψηλή παραγωγή από τις ΑΠΕ επέτρεψε σημαντικές καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (στα 563 MW), με τις μεγαλύτερες εξαγωγές να κατευθύνονται στην Τουρκία (295 MW) και την Ιταλία (254 MW), ενώ η μοναδική ροή προήλθε από τη Βόρεια Μακεδονία (177 MW).

Παράλληλα, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας απορρόφησαν 353 MW, αξιοποιώντας μέρος της πλεονάζουσας παραγωγής.

Εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Αττική

Παρά τη γενική σταθερότητα του συστήματος, από το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι και τις απογευματινές ώρες καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Αττική, με το κέντρο της Αθήνα να «αναβοσβήνει» εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών.

Τα Εξάρχεια, η Κυψέλη, το Κολωνάκι, η περιοχή του Ζωγράφου και του Γκύζη αντιμετώπισαν προβλήματα με διακοπές ρεύματος από τις 15:20 περίπου, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ σε σχετική του ανακοίνωση ανέφερε πως οι βλάβες θα αποκαθίσταντο σταδιακά μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Αργότερα – μεταξύ 16:00 και 17:00 – σημειώθηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης και σε άλλες περιοχές, όπως η λούτσα, το Μενίδι, η Μεταμόρφωση, το Πικέρμι και τα Σπάτα. Για τις περιοχές αυτές, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι βλάβες θα αποκαθίσταντο μέχρι τις 19:00.

Η ξαφνική απώλεια ηλεκτροδότησης παρέλυσε την εμπορική δραστηριότητα των τοπικών καταστημάτων, ενώ ταυτόχρονα έθεσε εκτός λειτουργίας τους φωτεινούς σηματοδότες κεντρικών οδικών αρτηριών, επιφέροντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και έντονη δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

Την ίδια στιγμή, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε καταιγισμό κλήσεων για τον απεγκλωβισμό πολιτών από ακινητοποιημένους ανελκυστήρες. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν εσπευσμένα στις πληγείσες ζώνες, προκειμένου να επέμβουν ακαριαία και να παράσχουν την αναγκαία συνδρομή όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Παράγοντας σταθεροποίησης οι ΑΠΕ

Η εικόνα των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνει πως οι ΑΠΕ συνιστούν βασικό παράγοντα σταθεροποίησης του δικτύου στις ώρες αιχμής. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία είναι αναγκαία και η αποθήκευση ενέργειας, που θα επιτρέψει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διείσδυση στο σύστημα και να εξοικονομηθεί κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όσο οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και η ζήτηση είναι αυξημένη ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, η επάρκεια του συστήματος εξαρτάται αφενός από την ευελιξία των μονάδων φυσικού αερίου και αφετέρου από την αποθήκευση, η οποία αποτελεί καταλύτη και για την ενεργειακή μετάβαση

Η αποθήκευση ενέργειας επιτρέπει τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στην ευελιξία και την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι αποσυνδέσεις λόγω της εκτεταμένης υπερφόρτωσης του δικτύου και οι βλάβες, όπως αυτές που καταγράφηκαν σήμερα.

Παράλληλα, λειτουργεί ως ρυθμιστικό εργαλείο για τις διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας, σταθεροποιώντας την προσφορά και περιορίζοντας την ανάγκη προσφυγής σε ακριβές, ρυπογόνες μονάδες. Αυτό στην πράξη μεταφράζεται ως μειωμένο κόστος για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) καλύπτουν το 52,54% της ηλεκτροπαραγωγής. Αν συνυπολογιστούν και τα υδροηλεκτρικά, το συνολικό μερίδιο της «πράσινης» παραγωγής ξεπερνά το 60%, γεγονός που περιορίζει την ανάγκη λειτουργίας των πιο ακριβών μονάδων φυσικού αερίου. Η συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα διαμορφώνεται στο 30,4%, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τετάρτης (22/7), μέρος της πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προήλθε από τα φωτοβολταϊκά αξιοποιήθηκε από τις μονάδες αποθήκευσης, οι οποίες φόρτιζαν απορροφώντας συνολική ισχύ 353 MW.

Η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα θα αποτελέσει και αύριο, Πέμπτη, ανάχωμα στις υψηλές τιμές στη χονδρεμπορική, με τη μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να διαμορφώνεται στα 111,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μειωμένη κατά 3,6% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

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