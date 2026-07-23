Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β' τρίμηνο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Β΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,0%, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την Πέμπτη (23/7).

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Β΄ τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Α΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,7%

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Β΄τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,0%. Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 4,0%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 4,3% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 3,6%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Β΄ τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Α΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,7%. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 1,7% οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 2,1% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 1,0%