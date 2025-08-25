Στην Κρήτη ο Αρχηγός του Λιμενικού – Επαφές με τις τοπικές αρχές

Υπηρεσιακές επισκέψεις στις Λιμενικές Αρχές των Χανίων, του Ρεθύμνου, της Αγίας Γαλήνης και του Ηρακλείου, καθώς και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χανίων πραγματοποίησε ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, από την Τετάρτη 20.08.2025 έως την Παρασκευή 22.08.2025.

Ο κ. Αρχηγός συναντήθηκε με τους Προϊσταμένους των ανωτέρω Υπηρεσιών και ενημερώθηκε εκτενώς για τη δραστηριότητά τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη που υπηρετούν στις εν λόγω Υπηρεσίες, τους Κυβερνήτες και τα πληρώματα των πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενημερώθηκε για το έργο τους, ενώ τους συνεχάρη για το υψηλό αίσθημα ευθύνης και την απαράμιλλη αφοσίωση στο καθήκον που επιδεικνύουν καθημερινά στην εκτέλεση της αποστολής τους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Αρχηγός πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ Σταύρο, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, με Δημάρχους και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον ο κ. Αρχηγός πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟ στην Έδρα της Αρχιεπισκοπής.

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