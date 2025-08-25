Tσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Στήριξη εισοδημάτων, επαναφορά ΕΚΑΣ και 13ος μισθός στο Δημόσιο - Το πακέτο της ΔΕΘ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην ERTNEWS, εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, εστιάζοντας στη φορολογική πολιτική, στην ακρίβεια και στη διαχείριση του εισοδήματος πολιτών και συνταξιούχων.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τα πρωτογενή πλεονάσματα, υπενθύμισε ότι ο ίδιος, πριν έξι χρόνια, κατηγορούσε την τότε κυβέρνηση πως τα υψηλά πλεονάσματα οδηγούν σε περισσότερους φόρους, υψηλότερες εισφορές και υπονόμευση του κοινωνικού κράτους. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η φράση “ματωμένα πλεονάσματα” που πλήττουν τη μεσαία τάξη δεν ήταν του ΠΑΣΟΚ – η Νέα Δημοκρατία τη χρησιμοποιούσε».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η κυβερνητική αφήγηση περί μείωσης φόρων έχει καταρρεύσει, και γι’ αυτό πλέον, υπό πίεση, εξαγγέλλει μέτρα ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Αναφερόμενος ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σε μελέτη μεγάλης συστημικής τράπεζας, επισήμανε ότι: «Μέσα από τη μη αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας (τιμαριθμοποίηση) και τη διατήρηση των ίδιων φορολογικών συντελεστών εδώ και έξι χρόνια, η μεσαία τάξη “πλήρωσε” 800 εκατ. ευρώ παραπάνω το 2024 και 1 δισ. το 2025. Αυτό συνιστά ουσιαστικά αύξηση της άμεσης φορολογίας».

Σε ό,τι αφορά τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια τις εξανέμισε, προσθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία: «Ο μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε κατά 28% από το 2019, αλλά η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε κατά 118% – από 735 ευρώ σε 1.585 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η μέση σύνταξη αυξήθηκε 13,2%, αλλά η φορολογία πάνω της αυξήθηκε κατά 88%».

Μιλώντας για την έμμεση φορολογία, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι αποτελεί ένα σημαντικό βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά: «Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης αποτελούν το 22% των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα, όταν στον ΟΟΣΑ είναι 10%. Η συνολική έμμεση φορολογία φτάνει το 41%, ενώ στον ΟΟΣΑ είναι 30%».

Επιπλέον, κατήγγειλε δε την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις που ενθαρρύνουν:

Μειωμένους ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και στα νησιά,

Αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, και

Αναθεώρηση των συντελεστών άμεσης φορολογίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την ακρίβεια ως εργαλείο: μέσω του πληθωρισμού αυξάνει τα φορολογικά έσοδα, την ώρα που τα μεγάλα καρτέλ επωφελούνται».

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για φορολογική δικαιοσύνη και κοινωνικό κράτος

Ο Κώστας Τσουκαλάς ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ αναλυτικό και πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα, με βασικούς πυλώνες:

Φορολογική δικαιοσύνη,

Διαφάνεια και λογοδοσία,

Αναδιανομή των επενδυτικών πόρων με όρους αξιοκρατίας και δικαιοσύνης,

Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,

Στήριξη της ανάπτυξης και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

«Όχι στο κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά σε ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό κράτος που αξιοποιεί σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για συνταξιούχους και εργαζομένους

Στον τομέα των συντάξεων, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ εισηγείται:

Επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους,

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς,

Αύξηση της ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος,

Σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Όσον αφορά την ενίσχυση του του εισοδήματος προτείνει:

Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων,

Καθιέρωση 13ου μισθού στο Δημόσιο,

Θέσπιση ρύθμισης 120 δόσεων για χρέη σε Εφορία και Ταμεία,

Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,

Επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε: «Ακούμε τρεις μήνες ότι θα έρθουν καταλογισμοί και δεν έχουμε δει καταλογισμούς. Όταν κάτι το λες τρεις μήνες και δεν έρχεται, εκείνος ο οποίος έχει πράγματι ενθυλακώσει παρανόμως χρήματα, έχει χρόνο να τα αποκρύψει και να δυσχεράνει την διαδικασία είσπραξης των αχρεωστήτων και παρανόμως καταβληθέντων επιδοτήσεων .Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή καταλογισμοί και δέσμευση περιουσιών προκειμένου να μην ματαιωθεί η δυνατότητα τα ποσά αυτά να εισπραχθούν. Κάθε μέρα αγρότες- κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύπτεται ότι έλαβαν υπέρογκες επιδοτήσεις και δεν έχει διαγραφεί ούτε ένας. Είναι μια κυβέρνηση πολλαπλώς εκτεθειμένη διότι προφανώς αυτοί οι άνθρωποι την κρατάνε. Ζητώ από τον κ. Μαρινάκη εδώ και δύο μήνες να πει ονόματα διαγραφέντων και δεν απαντά. Χθες τον ρώτησα για δύο τρία συγκεκριμένα νούμερα για τους φόρους. Δεν θέλουν να απαντούν, παίζουν κρυφτό διότι δεν έχουν πλέον επιχειρήματα. Εμείς μιλάμε με νούμερα και επιχειρήματα. Αποδεικνύουμε αυτά που λέμε».