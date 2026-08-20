Παρατείνονται έως τις 3 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

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Παράταση των προληπτικών μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας από την ευλογιά των αιγοπροβάτων αποφάσισε η Περιφέρεια Κρήτης, με τους περιορισμούς να παραμένουν σε ισχύ από την 21η Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου.

Η Κρήτη εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερη από τη νόσο, ωστόσο η επιδημιολογική κατάσταση στην ηπειρωτική Ελλάδα και η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού οδηγούν στη διατήρηση αυξημένων μέτρων βιοασφάλειας.

Στο πλαίσιο των περιορισμών, οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων εντός Κρήτης για σφαγή επιτρέπονται, ενώ οι μετακινήσεις για αναπαραγωγή επιτρέπονται μόνο εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπονται επίσης μετακινήσεις ζώων για αλλαγή χειμερινού βοσκότοπου.

Αντίθετα, εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων στην Κρήτη από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Αυστηροί κανόνες για τις μετακινήσεις

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι απαγορεύεται η ανάμειξη ζώων που προέρχονται από διαφορετικές εκτροφές. Κάθε μετακίνηση πρέπει να πραγματοποιείται με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πιστοποιητικά, ενώ απαιτείται η χρήση πιστοποιημένων και απολυμασμένων οχημάτων.

Παράλληλα, τα ζώα που μεταφέρονται σε νέα εκτροφή τίθενται σε καραντίνα διάρκειας 21 ημερών, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους κτηνοτρόφους να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απολύμανση των χώρων και του εξοπλισμού, στον περιορισμό των επισκέψεων στις εκτροφές, αλλά και στην απομόνωση ύποπτων ή νεοεισερχόμενων ζώων.

Σε αυξημένη επιτήρηση όλη η αλυσίδα

Η ανάγκη για επαγρύπνηση δεν αφορά μόνο τους κτηνοτρόφους. Σφαγεία, τυροκομεία, μεταφορείς, επιχειρήσεις ζωοτροφών και ιδιώτες κτηνίατροι καλούνται να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα και να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό.

Η έγκαιρη ανίχνευση και αναφορά ενδεχόμενων κρουσμάτων θεωρείται καθοριστικής σημασίας, ώστε να αποτραπεί η είσοδος και η εξάπλωση της ευλογιάς στο νησί.

Τα μέτρα θα επανεξεταστούν στις 3 Σεπτεμβρίου, με βάση τα τότε διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα και την πορεία της νόσου στην υπόλοιπη χώρα.