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Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν-Πεζεσκιάν για τα πυρηνικά
Ειδήσεις
16:05 - 25 Αυγ 2025

Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν-Πεζεσκιάν για τα πυρηνικά

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα (25/8), κατά την οποία οι δύο άνδρες «συζήτησαν την κατάσταση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Ωστόσο, το Κρεμλίνο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Σύμφωνα με την ιρανική προεδρία, ο Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Πούτιν για την υποστήριξη του «δικαιώματος εμπλουτισμού» της Τεχεράνης και τόνισε ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει και δεν θα επιδιώξει ποτέ την κατασκευή πυρηνικών όπλων».

Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει τους πολιτικούς, στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς τους στη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Ιράν επιδιώκει συστηματικά να συντονίζει τη θέση του με τη Ρωσία και την Κίνα ενόψει κρίσιμων πυρηνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν απειλήσει να ενεργοποιήσουν το «μηχανισμό επαναφοράς» για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ που είχαν αρθεί βάσει της συμφωνίας, εκτός εάν το Ιράν αποδεχθεί τον περιορισμό του εμπλουτισμού ουρανίου και αποκαταστήσει τη συνεργασία με τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Τέλος, η ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant ανέφερε τη Δευτέρα ότι η Μόσχα αντιτίθεται στην επιβολή «αυστηρών» κυρώσεων κατά του Ιράν.

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