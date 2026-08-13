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Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Ειδήσεις
21:20 - 13 Αυγ 2026

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη, καθώς ολόκληρο το νησί κατατάσσεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κατάσταση συνεπάγεται αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, το Λιμενικό, την Περιφέρεια, τους Δήμους και τις εθελοντικές ομάδες να βρίσκονται σε επιφυλακή, ώστε να υπάρξει άμεση αντίδραση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Μάλιστα, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έδωσε σαφή εντολή οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 να αντιμετωπίζονται επιχειρησιακά σαν να βρίσκονται στην κατηγορία 5, δηλαδή σε επίπεδο ακραίου κινδύνου.

Ο στόχος των Αρχών είναι να υπάρξει άμεση επέμβαση σε κάθε νέα εστία φωτιάς, πριν αυτή προλάβει να επεκταθεί και να απειλήσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Η απόφαση για αυξημένη ετοιμότητα εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του κρατικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες της Παρασκευής, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών παραμένει εξαιρετικά υψηλός σε πολλές περιοχές της χώρας.

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