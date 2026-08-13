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Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες
Ειδήσεις
17:23 - 13 Αυγ 2026

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 113 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, το οποίο πραγματοποιούσε επιτήρηση στην περιοχή. Η πρώτη λέμβος βρισκόταν σε απόσταση περίπου 25 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η δεύτερη εντοπίστηκε περίπου 38 ναυτικά μίλια νοτιότερα.

Μετά τον εντοπισμό τους, στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι περίπου 113 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.

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