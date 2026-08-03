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Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές
Οικονομία
16:28 - 03 Αυγ 2026

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλευρό των ασφαλισμένων που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές δηλώνει ότι βρίσκεται η Εθνική Ασφαλιστική, ανακοινώνοντας έκτακτα μέτρα για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και αποζημίωσή τους, καθώς και τη λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης.

Η ανακοίνωση:

Στην Εθνική Ασφαλιστική, αναγνωρίζουμε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι μας λόγω των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε και προχωράμε στις εξής ενέργειες:

  • Ειδική γραμμή επικοινωνίας: Ενεργοποιούμε ειδική γραμμή υποστήριξης στο
    210-9099600    , η οποία θα είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, παρέχοντας άμεση ενημέρωση και υποδοχή αιτημάτων. Παρακαλούμε όσους έχουν επηρεαστεί να επικοινωνήσουν άμεσα, ώστε να λάβουν την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται.
  • Άμεση προτεραιότητα στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις: Δεσμευόμαστε να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στην καταβολή των αποζημιώσεων για ζημιές που έχουν προκληθεί στις πληγείσες περιοχές. Η ταχεία εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας είναι προτεραιότητά μας.

Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαδικασία αποκατάστασης για όλους τους ασφαλισμένους μας.

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