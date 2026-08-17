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ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη
Ειδήσεις
15:50 - 17 Αυγ 2026

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Μέχρι το τέλος Ιουλίου, η έκταση που κάηκε ήταν ήδη δυόμισι φορές μεγαλύτερη από το συνηθισμένο επίπεδο στην Ευρώπη. 

Η ΕΕ έχει αναπτύξει βοήθεια στο Βέλγιο και την Ισπανία μετά την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPM), καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να πλήττουν πολλά μέρη της Ευρώπης.

Στο Βέλγιο, δύο αεροπλάνα από τον πυροσβεστικό στόλο της ΕΕ, rescEU, στάλθηκαν από τη Σουηδία στο Βέλγιο, μαζί με δύο ελικόπτερα από την Ολλανδία, δύο από τη Νορβηγία και δύο από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας τους τοπικούς πυροσβέστες που μάχονται με τις πυρκαγιές στις περιοχές Hautes Fagnes. Πάνω από 3.000 εκτάρια έχουν καεί μέχρι σήμερα.

Στην Ισπανία, 104 επίγειοι πυροσβέστες με 36 οχήματα από τη Γαλλία έχουν σπεύσει να βοηθήσουν τους Ισπανούς πυροσβέστες στην περιοχή της Αραγονίας, όπου σχεδόν 16.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί.

Η ΕΕ υποστηρίζει επίσης τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με δορυφορική χαρτογράφηση. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Copernicus δραστηριοποιείται για πυρκαγιές στο Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Γαλλία, τη Σερβία και την Ιταλία, παρέχοντας γρήγορους χάρτες για να βοηθήσει τις αρχές να αξιολογήσουν τις πληγείσες περιοχές και να οργανώσουν την αντίδραση.

Η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λάχμπιμπ, δήλωσε: «Καμία χώρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει πυρκαγιές μόνη της. Μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, η Ευρώπη μετακινεί αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροσβέστες γρήγορα εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Βέλγιο και την Ισπανία, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ήταν ξανά επί τόπου».

Η περίοδος των πυρκαγιών του 2026 είναι ήδη εξαιρετικά σοβαρή. Μέχρι το τέλος Ιουλίου, η έκταση που κάηκε ήταν ήδη δυόμισι φορές μεγαλύτερη από το συνηθισμένο επίπεδο στην Ευρώπη. Μέσω του UCPM, οι χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν γρήγορα μια πολύ ευρύτερη ομάδα πυροσβεστών, αεροσκαφών και άλλων δυνατοτήτων έκτακτης ανάγκης όταν οι εθνικοί πόροι δέχονται πιέσεις. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του συστήματος: λαμβάνει αιτήματα για βοήθεια, συντονίζει προσφορές από κράτη μέλη και συμμετέχοντα κράτη και υποστηρίζει την ανάπτυξη των προσφερόμενων δυνατοτήτων. Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί επίσης τις αναπτύξεις.

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