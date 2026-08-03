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Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς
Ειδήσεις
16:06 - 03 Αυγ 2026

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Reporter.gr Newsroom
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Όλο και περισσότερο περιπλέκεται η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη, καθώς ο 26χρονος που συνελήφθη φέρεται να δίνει δύο διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν.  

Υπενθυμίζεται πως συνελήφθη ένας 26χρονος Αφγανός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατά την προσαγωγή του στις 30 Ιουλίου φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο νεαρός άνδρας είχε ήδη ομολογήσει την πράξη του σε μία άλλη γυναίκα, με την οποία διατηρούσε σχέση, ενώ ήταν παράλληλα και φίλη του θύματος.

Ο ίδιος φέρεται να της είπε πως σκότωσε την 38χρονη επειδή φοβόταν πως εκείνη θα την επηρέαζε να ασπαστεί τον Χριστιανισμό. «Τη σκότωσα για να μην σε κάνει Χριστιανή», φέρεται να είπε συγκεκριμένα ο 26χρονος στη σύντροφό του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 38χρονη και ο 26χρονος είχαν γνωριστεί σε χώρο στην περιοχή της Κυψέλης, όπου φέρεται να συγκεντρώνονταν μέλη θρησκευτικής αίρεσης. Οι Αρχές εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο περιβάλλον και οι σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί εκεί συνδέονται με τα κίνητρα της υπόθεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkf7gklz661l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η δεύτερη εκδοχή

Παρά την αρχική ενημέρωση, σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος ομολόγησε την πράξη τους μετά τη σύλληψή του, πληροφορίες αναφέρουν τώρα πως ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή του στη δολοφονία της 38χρονης γυναίκας.

Στην κατάθεσή του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι πήγε στο σπίτι της και τη βρήκε ήδη νεκρή. Υποστήριξε ακόμη ότι, φοβούμενος πως θα θεωρηθεί ύποπτος, έβαλε τη σορό μέσα σε βαλίτσα και τη μετέφερε, προκειμένου να την εξαφανίσει.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι πήρε τις τραπεζικές κάρτες και το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, οι κάρτες της είχαν χρησιμοποιηθεί για ανάληψη χρημάτων μετά την ώρα που υπολογίζεται πως επήλθε ο θάνατός της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkf6k3tx2yrt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το μυστήριο με τις αναλήψεις μετρητών

Με τα παραπάνω δεδομένα, το ενδιαφέρον των αρχών έχει πλέον στραφεί στο τι συνέβη μετά τον θάνατο της Βρετανίδας.

Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε πως το κινητό της εξέπεμπε σήμα από την περιοχή της Αράχωβας, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματοποιήθηκαν και αναλήψεις χρημάτων από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

Ο 26χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έκανε αναλήψεις συνολικού ύψους 10.000 ευρώ, ενώ οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν πώς γνώριζε τον προσωπικό αριθμό PIN της κάρτας, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του συλληφθέντος, προσπαθώντας να διαπιστώσουν ποια είναι η πραγματική αλληλουχία των γεγονότων, αλλά και εάν υπήρξε προσχεδιασμός ή συγκεκριμένο κίνητρο πίσω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Το κατηγορητήριο εναντίον του είναι πολύ βαρύ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkenkz0qjo3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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