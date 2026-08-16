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Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες
Ειδήσεις
17:18 - 16 Αυγ 2026

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Περιστέρια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 14:43. Σε χρονικό διάστημα 7 λεπτών η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία.

Εγκαυματίες

Από την περιοχή των Περιστερίων παρελήφθησαν επίσης τέσσερα άτομα με εγκαύματα, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Συνολικά πληροφορίες αναφέρουν ότι 8 άτομα συνολικά έχουν εγκαύματα, ενώ ένας ακόμα ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

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Δύο πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη

Δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Κινητοποιήθηκαν 146 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/08/2026 - 18:23
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