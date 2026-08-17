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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας
Πολιτική
16:00 - 17 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Reporter.gr Newsroom
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Η τραγωδία στη Σαλαμίνα, με δύο νεκρούς, εγκαυματίες, καμένες περιουσίες και εκατοντάδες πολίτες να απομακρύνονται για να σωθούν, φέρνει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με κρίσιμα ερωτήματα για την πρόληψη, την ετοιμότητα και τη διαχείριση της πυρκαγιάς, με τον Υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Πουλά και τον τομεάρχη κλιματικής κρίσης Μιχάλη Χάλαρη να ζητούν πλήρη διερεύνηση και λογοδοσία.

Η δήλωση:

Η καταστροφική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα άφησε πίσω της δύο νεκρούς συμπολίτες μας, εγκαυματίες, καμένες κατοικίες και περιουσίες, καθώς και εκατοντάδες ανθρώπους που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν ακόμη και διά θαλάσσης για να σωθούν.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Η σκέψη μας βρίσκεται στους κατοίκους που δοκιμάζονται, σε όσους είδαν το σπίτι ή την περιουσία τους να καταστρέφεται, αλλά και στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στο προσωπικό του ΕΚΑΒ, στα στελέχη του Λιμενικού, στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε όλους όσοι έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη στο πεδίο.

Αυτή την ώρα προέχουν η πλήρης κατάσβεση, η αποτροπή αναζωπυρώσεων, η περίθαλψη των τραυματιών, η στήριξη των πληγέντων, η προσωρινή στέγαση όσων τη χρειάζονται και η άμεση καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα, υποδομές και φυσικό περιβάλλον. Οι αποζημιώσεις πρέπει να κινηθούν γρήγορα, δίκαια και ουσιαστικά, χωρίς γραφειοκρατική ταλαιπωρία.

Όμως, η τραγωδία γεννά και σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από γενικές διαβεβαιώσεις.

Πώς προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν με μικρή χρονική διαφορά στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα Σεληνίων; Ισχύουν οι καταγγελίες ότι η πρώτη εστία εμφανίστηκε σε οικόπεδο με συσσωρευμένα απορρίμματα και, εφόσον ισχύουν, είχαν προηγηθεί έλεγχοι και ενέργειες καθαρισμού; Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά τόσο γρήγορα μέσα σε κατοικημένη περιοχή; Ποια προληπτικά μέτρα είχαν ληφθεί, ενώ ήταν γνωστό ότι η Σαλαμίνα βρισκόταν σε συνθήκες πολύ υψηλού κινδύνου και θα επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι; Γιατί δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν εγκαίρως;

Οι πληροφορίες για τα ακριβή αίτια πρέπει να διερευνηθούν πλήρως και αντικειμενικά. Δεν χωρούν πρόωρα συμπεράσματα. Χωρούν, όμως, θεσμική σοβαρότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.

Η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει όχι μόνο από πού ξεκίνησε η φωτιά, αλλά και αν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, καθαρισμού, διαχείρισης καύσιμης ύλης, ελέγχου ανεξέλεγκτων αποθέσεων απορριμμάτων, ετοιμότητας, έγκαιρης ειδοποίησης, εκκένωσης και επιχειρησιακής απόκρισης.

Ιδιαίτερη απάντηση απαιτείται και για το πρόγραμμα ΑΝΤΙΝΕΡΟ στη Σαλαμίνα. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει δημόσια και αναλυτικά ποια έργα καθαρισμού, απομάκρυνσης καύσιμης ύλης, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και δημιουργίας ή συντήρησης αντιπυρικών ζωνών προβλέφθηκαν, σε ποιες περιοχές, σε ποια έκταση, με ποιο κόστος, από ποιους αναδόχους, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιους ελέγχους παραλήφθηκαν.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν χρειαζόμαστε πρόληψη. Προφανώς τη χρειαζόμαστε. Το ερώτημα είναι αν η πρόληψη που εφαρμόζεται σήμερα είναι πραγματική, στοχευμένη και επιχειρησιακά χρήσιμη ή αν περιορίζεται σε απορρόφηση κονδυλίων χωρίς μετρήσιμο αποτέλεσμα στο πεδίο.

Γιατί η πρόληψη δεν μετριέται στα εκατομμύρια που ανακοινώνονται. Μετριέται στις ζωές που σώζονται, στους οικισμούς που προστατεύονται, στις αναζωπυρώσεις που αποτρέπονται, στους δρόμους πρόσβασης που λειτουργούν, στις αντιπυρικές ζώνες που αποδίδουν και στις κοινωνίες που δεν χρειάζεται να ξαναχτίσουν τη ζωή τους πάνω στα αποκαΐδια.

Μόλις λίγες ώρες πριν από την τραγωδία στη Σαλαμίνα, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Άκης Σκέρτσος, αναφερόμενος στην πυρκαγιά της Σίβηρης Χαλκιδικής, εγκαλούσε την αντιπολίτευση επειδή μιλούσε για «μεγάλη καταστροφή» και καλούσε να αναγνωρίσουμε «την καταστροφή που δεν ζήσαμε, διότι το κράτος λειτούργησε αποτελεσματικά».

Η απάντηση ήρθε, δυστυχώς, με τον πιο οδυνηρό τρόπο.

Στη Σαλαμίνα δεν μιλάμε για την καταστροφή που δεν ζήσαμε. Μιλάμε για την τραγωδία που ζήσαμε. Για δύο ανθρώπους που χάθηκαν. Για εγκαυματίες. Για σπίτια που κάηκαν. Για πολίτες που έφυγαν από τη θάλασσα για να σωθούν.

Η κριτική στην κυβέρνηση δεν ακυρώνει το έργο των πυροσβεστών. Το αντίθετο. Το προστατεύει και το τιμά. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής δεν χρειάζονται κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. Χρειάζονται σχέδιο, μέσα, εκπαίδευση, συντονισμό, ασφαλείς συνθήκες και ένα κράτος που προλαμβάνει αντί να τρέχει πίσω από την καταστροφή.

Άλλο η αναγνώριση της αυταπάρνησης όσων επιχειρούν στο πεδίο και άλλο η πολιτική ασυλία μιας κυβέρνησης που κρίνεται για την πρόληψη, την προετοιμασία, τον συντονισμό και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι πολίτες δεν χρειάζονται επικοινωνιακούς απολογισμούς επιτυχίας ενώ η αντιπυρική περίοδος είναι ακόμη σε εξέλιξη. Χρειάζονται καθαρές απαντήσεις, διαφανή απολογισμό, δημόσιο έλεγχο των έργων πρόληψης, άμεση αποκατάσταση των ζημιών και ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα Πολιτικής Προστασίας.

Η χώρα δεν χρειάζεται λιγότερη πρόληψη. Χρειάζεται καλύτερη πρόληψη.

Με σχέδιο. Με επιστήμη. Με διαφάνεια. Με λογοδοσία. Με πραγματική προστασία της ανθρώπινης ζωής.

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