Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Το Επιχειρηματικό Κλίμα στον γερμανικό κλάδο του λιανικού εμπορίου κατέγραψε μικρή βελτίωση τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo, διαμορφούμενο στις -28,7 μονάδες από -32,4 μονάδες τον Ιούνιο. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση με λιγότερη απαισιοδοξία σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ και οι προσδοκίες για τους επόμενους μήνες εμφάνισαν ήπια βελτίωση, αν και παραμένουν κατά κύριο λόγο αρνητικές.

«Παρότι το επιχειρηματικό κλίμα στο λιανεμπόριο βελτιώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, η εικόνα εξακολουθεί να είναι χειρότερη σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου», δήλωσε ο ειδικός του ifo για τον κλάδο, Πάτρικ Χέπνερ. Όπως σημείωσε, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως προς τις προοπτικές της αγοράς για το υπόλοιπο του έτους.

Τον Απρίλιο και τον Μάιο, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023. «Η σύγκρουση στο Ιράν ενίσχυσε την οικονομική αβεβαιότητα και επηρέασε αρνητικά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, κυρίως λόγω των αυξημένων κινδύνων για τον πληθωρισμό», εξήγησε ο Χέπνερ.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, οι τιμές πολλών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν μόνο οριακά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά ήταν, κατά μέσο όρο, φθηνότερα τον Ιούνιο σε σχέση με την περίοδο πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, με βάση την έρευνα επιχειρήσεων του ifo, οι έμποροι εξακολουθούν να αναμένουν ότι οι τιμές θα κινηθούν ανοδικά τους επόμενους μήνες.

Την ίδια ώρα, το 54% των επιχειρήσεων λιανικής χαρακτηρίζει τη ζήτηση τον Ιούλιο ανεπαρκή. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το 48,2% των φυσικών καταστημάτων ανέφερε ότι η επισκεψιμότητα ήταν χαμηλότερη από τα συνήθη εποχικά επίπεδα. Αντίθετα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο η εικόνα εμφανίζεται σαφώς καλύτερη, καθώς μόλις το 25,6% των ηλεκτρονικών καταστημάτων δήλωσε ότι κατέγραψε λιγότερες επισκέψεις («κλικ») από το αναμενόμενο για την εποχή.