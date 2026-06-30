Τσουκαλάς: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρωτιά - Μόνο έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η πολιτική αλλαγή

«Ο στόχος είναι η πρωτιά γιατί έτσι μόνο μπορεί να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας, όχι διαμαρτυρίας. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και αυτό δεν το αντέχει η κοινωνία», τόνισε σήμερα (30/6) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Πιο, συγκεκριμένα, μιλώντας στο Real Fm, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε αρχικά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη απασχόληση, επισημαίνοντας «τη δαιμονοποίηση που ακολούθησε εκ μέρους της κυβέρνησης, τη δυσφήμιση», φέρνοντας ως παράδειγμα τα μανάβικα, ενώ πρόσθεσε ότι «ήρθε ο ΟΤΕ με τη νέα του επιχειρησιακή σύμβαση και κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση του να υπάρξουν στο σετ επιλογών των εργαζομένων και η μείωση των ωρών απασχόλησης, εθελοντικά πάντα».

«Είμαστε χαρούμενοι γιατί ανοίξαμε έναν διάλογο που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Η κυβέρνηση προσηλωμένη στο παρελθόν – κι εδώ φαίνεται ποιος είναι παρωχημένος, ποιος είναι καινοτόμος – έφτασε να το δαιμονοποιήσει, να υπερασπιστεί την απόλυτη υπερεργασία , την υπερευελιξία και την εργασιακή υπερκόπωση. Και οι μεγάλοι όμιλοι, είχαμε την αρχή αν θυμάστε από το συνέδριο του ΣΕΒ, όπου ήταν πολύ ανοιχτός ο ΣΕΒ στο να τα δει αυτά, εφόσον βέβαια εξασφαλίζουν την παραγωγικότητα» και τώρα έρχεται και ο ΟΤΕ», υπογράμμισε.

«Εμείς δεν λέμε ότι είναι πανάκεια ούτε είναι κάτι που αύριο γίνεται παντού. Ανοίξαμε, όμως, έναν διάλογο και χαιρόμαστε που αυτός ο διάλογος σήμερα διαμορφώνει συναινέσεις και από τον κόσμο της εργασίας και από τον κόσμο των επιχειρήσεων στο να είναι να είναι ένα μοντέλο που πρέπει να συζητήσουμε», σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως είπε, αναφερόμενος στο εθελοντικό πρόγραμμα του ΟΤΕ που συμπίπτει με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, «έχει μέσα και τη δυνατότητα προσφερόμενης μείωσης του ωραρίου και την ευέλικτη κατανομή εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και την υβριδική εργασία με συνδυασμό και παρουσίας και τηλεργασίας αλλά και την εξ αποστάσεως εργασία από άλλες χώρες. Δηλαδή, ανοίγει μια ολόκληρη βεντάλια επιλογών που μπορεί να υπάρχουν στην σύγχρονη εργασιακή ζωή».

Ερωτηθείς να σχολιάσει τη χθεσινή συμφωνία κυβέρνησης-αλυσίδων τροφίμων για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε: «Πρώτα απ’όλα, όταν η κυβέρνηση παρακαλά ή συζητά για ‘’συμφωνίες κυρίων’’ για μειώσεις τιμών, είναι σαν να λέει πολύ καθαρά ότι πράγματι θεωρεί ότι οι έως τώρα τιμές δεν ανταποκρίνονται στη λογική. Όταν ζητάς μια συμφωνία από κάποιον να μειώσει τις τιμές, είναι σαν να ομολογείς ότι τις θεωρείς πάρα πολύ υπερβολικές και να ζητάς να μειωθούν. Όταν, μάλιστα, αυτό γίνεται προεκλογικά, νομίζω ότι τα κίνητρα είναι σαφή. Σε κάθε περίπτωση, είναι η τρίτη φορά επί Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουμε υποσχέσεις μειώσεων τιμών με ‘’συμφωνίες κυρίων’’. Κάθε φορά αυτές οι ανακοινώσεις είναι πανηγυρικές, κάθε φορά όμως έχουμε πενιχρά αποτελέσματα. Κάθε φορά, δηλαδή, η πραγματικότητα διαψεύδει η ίδια την κυβερνητική προπαγάνδα. Τα καλάθια και οι εθελοντικές μειώσεις δεν συγκρατούν την ακρίβεια. Εδώ θέλουμε ελέγχους, θέλουμε αλλαγή πολιτικής, θέλουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, θέλουμε ελέγχους σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, θέλουμε πλαφόν και στη λιανική αλλά και στη χονδρική, θέλουμε πλαφόν στα διυλιστήρια – όπως έχουμε ζητήσει – θέλουμε έλεγχο στις εσωτερικές υπετιμολογήσεις των πολυεθνικών».

«Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων που αρνείται η κυβέρνηση, με βασική βέβαια και τη μείωση των έμμεσων φόρων», είπε και πρόσθεσε ότι «αυτή η κυβέρνηση συνεχώς διαφημίζει ότι είναι η κυβέρνηση που έχει μειώσει τους φόρους, ενώ η κυβέρνηση η οποία διατηρώντας την έμμεση φορολογία σε πολύ υψηλά ποσοστά, παρ’ότι έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο, ενώ ο πληθωρισμός σκαρφαλώνει και η ακρίβεια με αδιανόητες στην ουσία αυξήσεις, αυτό είναι υπερφορολόγηση».

«Όταν φορολογώ με το ίδιο ποσοστό τα 5 ευρώ και με το ίδιο τα 10, αυτό αντιλαμβάνεστε τι κερδοσκοπία φέρνει στα δημόσια ταμεία, εξήγησε.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Μαρκόπουλου ότι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια κοστίζουν 3 δισεκ., ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Μαρκόπουλος προφανώς δεν μετράει, γιατί όταν δεν έχεις τον ΦΠΑ τόσο ψηλά, διευρύνεται η φορολογική βάση, αυξάνεται η κατανάλωση, άρα από την κανονική φορολογία και τη λιγότερη έμμεση, έχεις πιο πολλά χρήματα. Αυτό που λέει δεν επιδέχεται καμία οικονομική λογική. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι πάμπλουτοι αλλά χαλάνε χρήματα γιατί είναι ακριβές οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι και να μην τα χαλούσαν στα Χ προϊόντα, θα αγόραζαν παραπάνω προϊόντα. Όταν έχω μέσο μισθό 1.100 ευρώ, δεν θα αποταμιεύσει ο καταναλωτής. Θα δαπανήσει και τα άλλα ποσά, αλλά θα τα δαπανήσει και θα ξέρει ότι τουλάχιστον κάλυψε τις ανάγκες της οικογένειάς του. Σήμερα, όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Ενώ ταυτόχρονα, ποιον λογαριασμό πληρώνουν οι πολίτες; 12 δισεκ. απευθείας αναθέσεις, 8,5 δισεκ. διαγωνισμούς με έναν μειοδότη, 1,5 δισεκ. σε εταιρείες συμβουλευτικής , σκάνδαλο πολεοδομίας, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα αυτά τον κ. Μαρκόπουλο δεν τον νοιάζει πόσο έχουν κοστίσει και πόσα έχουν χαθεί από τα δημόσια ταμεία;».

Ως προς τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι «δεν αναθεωρούμε τίποτα. Ο στόχος είναι η πρωτιά γιατί έτσι μόνο μπορεί να πράξη η πολιτική αλλαγή. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος, αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, ο στόχος παραμένει ο ίδιος».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας, είναι κυβερνητικό κόμμα, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Και η πολιτική είναι κατ’ εξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι είναι εύκολος ο στόχος. Είτε εύκολος είτε δύσκολος είναι, ο αγώνας είναι ίδιος. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο κίνημα που έχει μια μεγάλη διαδρομή, έχει έτοιμο πολιτικό σχέδιο, το μοναδικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Η προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη είναι εύλογη όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Ήδη φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά έχουν ταβάνι και συγκεκριμένη δυνατότητα. Και η εκτίμησή μας είναι ότι θα έχουμε μια άλλη εικόνα από το φθινόπωρο και μετά, διότι στο τέλος ο κόσμος συγκρίνει τα πολιτικά σχέδια, τα προγράμματα, ποιος μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα τη σιγουριά και την ασφάλεια. Και αυτά μόνο ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα εξουσίας, ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι πρέπει να κάνει αύριο το πρωί, με γνώμονα πάνω απ’όλα την πατρίδα, με γνώμονα όμως και την ανάγκη για μεγάλες αλλαγές», υπογράμμισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επανέλαβε ότι ο στόχος για νίκη στις εκλογές «είναι ένας στόχος εφικτός, είναι ένας στόχος ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, πάνω σε αυτό εργαζόμαστε. Δεν αντέχει η χώρα άλλη τετραετία Μητσοτάκη».

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της ΕΛ.Α.Σ., ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας αντιγράφει πλήρως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια αντίφαση με το επιχείρημα που είχε ότι ‘’υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση’’. Αυτά, νομίζω, ότι ο κόσμος τα βλέπει. Βλέπει ποιος είναι ο αξιόπιστος, βλέπει ποιος είναι εκείνος που δεν έχει δικό του πρόγραμμα και στην ουσία υιοθετεί με μικροδιαφορές το πρόγραμμα ενός άλλου κόμματος. Άρα, εδώ ο κόσμος γνωρίζει ποιος ξέρει, ποιος μπορεί να το εφαρμόσει. Γι’αυτό έχουμε και την αυτοπεποίθηση ότι την κρίσιμη στιγμή ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με αρχές και αξίες, όχι ένα προσωποπαγές κόμμα το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αν δείτε, ότι η πρώτη αντίδραση στο γενικό πολιτικό σκηνικό ποιο είναι μετά την έλευση των νέων κομμάτων. Μια μικρή αύξηση στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέγαμε από την αρχή εμείς; Ότι τα νέα κόμματα ωφελούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι επιβεβαιωνόμαστε».

«Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι συμβαίνει, καταλαβαίνει ποιος είναι εκείνος που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι πραγματικά εκείνος που πραγματικά την απειλεί, γιατί μπορεί να αθροίσει δυνάμεις από την αριστερά και από το κέντρο, αλλά έως και τις παρυφές της κεντροδεξιάς. Αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ με το πολιτικό του σχέδιο μπορεί να το κάνει. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα μπροστά μας. Και εθνικά ζητήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτές τις μέρες στη Ρόδο και στην Κάσο. Σήμερα είναι στην Κάρπαθο. Για εμάς τα εθνικά θέματα είναι προμετωπίδα. Δεν μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία δεν παλεύει ώστε να μπουν στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων οι καταδίκες απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και σχέδιο, έχει και πρόγραμμα, είναι μια γνήσια πατριωτική δύναμη. Η χώρα έχει ανάγκη μια πατριωτική δημοκρατική παράταξη έτοιμη να κάνει τις μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολλών», πρόσθεσε.