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ΠΑΣΟΚ: Δώσαμε μάχη για την περικοπή του δημόσιου χρέους, όταν η ΝΔ επέλεγε τα «Ζάππεια»
Οικονομία
13:51 - 20 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Δώσαμε μάχη για την περικοπή του δημόσιου χρέους,  όταν η ΝΔ επέλεγε τα «Ζάππεια»

Reporter.gr Newsroom
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«Συνιστά απύθμενο πολιτικό θράσος να καταλογίζει ο κ. Πιερρακάκης ανευθυνότητα στο ΠΑΣΟΚ για τη θέση που διατύπωσε όσον αφορά στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη (20/8) με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει ανοίξει στο πολιτικό τοπίο σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισ. και τους λόγους που οδήγησαν τη χώρα ένα βήμα πριν από τη χρεοκοπία το 2010.

Αναλυτικότερα:

«Ακόμη χειρότερα προς χάριν διαπιστευτηρίων στη νέα του πολιτική στέγη, να ξεχνά τη χρεοκοπημένη οικονομία με τα δημοσιονομικά μέτρα γραμμένα στη χαρτοπετσέτα που άφησε πίσω της η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009.

Σε όλη τη διάρκεια της υπερδεκαετούς κρίσης το ΠΑΣΟΚ κράτησε υπεύθυνη και πατριωτική στάση για να σωθεί η ελληνική οικονομία από το χείλος της χρεοκοπίας και να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Είμαστε το μόνο πολιτικό κόμμα που στα χρόνια της κρίσης θέσαμε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό, γι αυτό και πληρώσαμε βαρύ πολιτικό τίμημα.

Τα "Ζάππεια" και οι πλατείες της αυταπάτης ήταν, αντίθετα, η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης.

Αν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν το 2010 ό,τι ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πιερρακάκης θα ήταν υπουργός της δραχμής και δεν θα είχε στο βιογραφικό του τη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Είμαστε περήφανοι τόσο για την ιστορία μας όσο και για τη στάση μας στην οικονομική κρίση και δε δεχόμαστε υποδείξεις από πολιτικούς που περιφέρουν τις φιλοδοξίες τους από το ένα κόμμα στο άλλο, όπως ο κ Πιερρακακης. Ας του θυμίσουμε μερικά στοιχεία που φαίνεται ότι δεν εξυπηρετούν το αφήγημα του:

-Το ΠΑΣΟΚ μετά την εκλογική νίκη του 1993 έθεσε ως προτεραιότητα την τιθάσευση του χρέους και πέτυχε τη δημοσιονομική προσαρμογή που διασφάλισε την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

-Η χώρα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2004-2009 που εκτίναξαν το δημόσιο χρέος από το 104% του ΑΕΠ το 2003, στο 130% το 2009. Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή έκρυβε την πραγματική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας καταθέτοντας πλαστά στοιχεία στην ΕΕ όπως κατέδειξε σε έκθεση του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι που μας υπενθύμισε και πρόσφατα ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ "Στο χιλιοστό".

-Αντί για έλλειμμα της τάξης του 6% του ΑΕΠ που δήλωνε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως εκτίμηση προς την ΕΕ, ο προϋπολογισμός που συντάχθηκε είχε εκτίμηση για 12,9% του ΑΕΠ το οποίο τελικά μετά την αναθεώρηση της Eurostat έφθασε στο 15,4%.

-Το πρόβλημα της χώρας όμως δεν ήταν μόνο η δημοσιονομική εκτροπή αλλά και το πρωτοφανές έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που το 2008 είχε φτάσει στο 15% του ΑΕΠ.

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε τη μάχη για την περικοπή του δημόσιου χρέους, όταν η Νέα Δημοκρατία ισχυρίστηκε ότι με τα «Ζάππεια» θα μηδένιζε τα ελλείμματα σε ενάμιση χρόνο.

Σε ό, τι έχει να κάνει με το σήμερα αφήνουμε τον κ. Πιερρακακη να πανηγυρίζει με ό,τι τον συμφέρει, αγνοώντας όμως ο ίδιος ότι επί των ημερών του ως Υπουργός Οικονομικών, η Ελλάδα έχει μια από τις χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με το ύψος και την επιμονή του πληθωρισμού, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και τις κοινωνικές ανισότητες συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ.

Ως ΠΑΣΟΚ έχουμε επισημάνει ότι διεθνώς εκτός από την δημοσιονομική βιωσιμότητα σκοπός της δημοσιονομικής πολιτικής οφείλει να είναι και η βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική μιας οικονομίας. Να του θυμίσουμε -καθότι υπέρμαχος της αριστείας- ότι εμπειρικά έχει επιβεβαιωθεί ότι υπερμεγέθη πλεονάσματα επί σειρά ετών, τείνουν να λειτουργούν επιβαρυντικά για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τους κοινωνικούς δείκτες.

Αποτέλεσμα της επιλεκτικής προσέγγισης του Υπουργού Οικονομικών με την ψευδεπίγραφη προβολή του επιχειρήματος του νοικοκυρέματος και της σύνεσης, είναι η μόνιμη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων την στιγμή που ως οικονομία έχουμε διανύσει τα τελευταία χρόνια, ομολογουμένως ευνοϊκές χρηματοδοτικά συνθήκες με τεράστιες εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό (λόγω ΤΑΑ κλπ).

Δημοσιονομική υπευθυνότητα εκτός από πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους σημαίνει πολλά ακόμα όπως σύγχρονες παραγωγικές επενδύσεις και δημόσιες υποδομές, κοινωνική συνοχή, ισολογισμοί επιχειρήσεων και νοικοκυριών που χρόνο με τον χρόνο καλυτερεύουν καθώς και τακτοποίηση των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Τον καλούμε, λοιπόν, να αφήσει τις παραβολές περί μονόδρομου και νοικοκυρέματος και να αφιερώσει λίγο χρόνο για να αναζητήσει την κατάταξη της Ελλάδας με βάση σειρά δεικτών κοινωνικής συνοχής της Eurostat όπως είναι π.χ. ο κίνδυνος φτώχειας για να δει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που ο ίδιος υπερασπίζεται. Είναι μια καλή αρχή για να δει το κόστος των επιλογών του ως Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη».

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