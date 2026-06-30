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Κομισιόν: Στα €3,2 δισ. το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ
Ειδήσεις
15:40 - 30 Ιουν 2026

Κομισιόν: Στα €3,2 δισ. το κόστος ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε εκτίμηση του οικονομικού κόστους που θα συνεπάγεται η ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η προγραμματισμένη ένταξη του Μαυροβουνίου αναμένεται να επιβαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό κατά περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως επισημάνθηκε την Τρίτη, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο κόστος μικρότερο του ενός ευρώ για κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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