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ΔΕΘ: Η μάχη για την τσέπη των πολιτών ξεκινά – Τα κυβερνητικά σχέδια κατά της ακρίβειας
Πολιτική
18:55 - 20 Αυγ 2026

ΔΕΘ: Η μάχη για την τσέπη των πολιτών ξεκινά – Τα κυβερνητικά σχέδια κατά της ακρίβειας

Reporter.gr Newsroom
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Η ακρίβεια αναμένεται να είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει φέτος στην παρουσία του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, με τη μεσαία τάξη, τους αγρότες και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα πακέτο μόνιμων μέτρων με προεκλογικό άρωμα, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει ότι απαιτούνται ουσιαστικότερες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ζωής.

Η φετινή ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς οι παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να έχουν έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Η επόμενη κάλπη θα στηθεί το αργότερο έως τον Μάιο του 2027, γεγονός που καθιστά τη φετινή παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό ορόσημο για την κυβερνητική ατζέντα μέχρι τις εκλογές.

Στο επίκεντρο των εξαγγελιών αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι, με στόχο την ελάφρυνση των βαρών που έχουν συσσωρευτεί από το αυξημένο κόστος ζωής.

«Προεκλογική, αλλά όχι παροχολογική» η ΔΕΘ

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκουν να συνδυάσουν τις παρεμβάσεις με τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη συνέχιση της μείωσης του δημόσιου χρέους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοστολόγηση των μέτρων, διαμηνύοντας ότι οι εξαγγελίες θα κινηθούν εντός των ορίων του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ανακοινώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ, εξέλιξη που η κυβέρνηση εντάσσει στη συνολική στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Κυβερνητικά στελέχη περιγράφουν τη φετινή ΔΕΘ ως «προεκλογική, αλλά όχι παροχολογική», επισημαίνοντας ότι τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και όχι τη μορφή έκτακτων παροχών.

Στόχος είναι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η μόνιμη επιστροφή μέρους του δημοσιονομικού μερίσματος στην κοινωνία, με την κυβέρνηση να θέλει παράλληλα να παρουσιάσει μια συνολική εικόνα για την πορεία της χώρας έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στο σχέδιο «Ελλάδα 2030», ενώ η περίμετρος των εξαγγελιών θα είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη, ώστε να καλύπτει διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Ξεχωριστή θέση στην κυβερνητική ατζέντα αναμένεται να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής τους δραστηριότητας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω ανάπτυξη.

Το υπουργικό συμβούλιο πριν τη ΔΕΘ

Σημαντικός σταθμός ενόψει της ΔΕΘ είναι και η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μετά τη σύντομη καλοκαιρινή ανάπαυλα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, εκκρεμότητες που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς το πρόγραμμα εισέρχεται στην τελική του φάση.

Η κυβέρνηση καλείται να επιταχύνει την υλοποίηση των σχετικών έργων και μεταρρυθμίσεων, καθώς ο χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης περιορίζεται.

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ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση απέτυχε στην ακρίβεια»

Στην αντίπερα όχθη, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να επιχειρήσει να μετατρέψει τη φετινή ΔΕΘ σε πεδίο σύγκρισης κυβερνητικών και αντιπολιτευτικών προτάσεων.

Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ακρίβεια και προτάσσει ένα εναλλακτικό σχέδιο με ισχυρότερο κοινωνικό αποτύπωμα.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν μέτρα για την ουσιαστική ελάφρυνση των νοικοκυριών από το κόστος ζωής, ενώ μεταξύ των προτάσεων που αναμένεται να περιλαμβάνονται είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί έτσι να παρουσιάσει μια διαφορετική πρόταση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, διεκδικώντας παράλληλα την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Στη ΔΕΘ και ο Αλέξης Τσίπρας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει πλέον κοινοβουλευτική παρουσία.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει να δώσει, έστω και άτυπα, το έναυσμα μιας νέας προεκλογικής περιόδου, παρουσιάζοντας ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Η κατεύθυνση των προτάσεων αναμένεται να κινηθεί σε μεγάλο βαθμό στον ίδιο άξονα με τις θέσεις που έχει ήδη παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, με έμφαση στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής και την ενίσχυση των κοινωνικών εισοδημάτων.

Ήδη, πάντως, η Χαριλάου Τρικούπη έχει αρχίσει να ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο εγχείρημά του για υιοθέτηση προτάσεων που βρίσκονται κοντά στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dktuuz2pglo1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2026 - 19:01
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