Bitcoin: «Μάχη» για τα $60.000 εν μέσω ασθενικής θεσμικής ζήτησης

Η πορεία της τιμής του Bitcoin παρέμεινε ασταθής το τελευταίο 24ωρο, καθώς οι αγοραστές επιχείρησαν να επαναφέρουν το κρυπτονόμισμα πάνω από το ψυχολογικά σημαντικό επίπεδο των 60.000 δολαρίων. Την ίδια στιγμή, οι ευρύτερες αγορές υψηλού κινδύνου αντέδρασαν θετικά στις νέες ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κατέγραψε πρόσκαιρη άνοδο πάνω από τα 60.600 δολάρια, χωρίς όμως να καταφέρει να διατηρήσει τα κέρδη του, υποχωρώντας εκ νέου προς την ζώνη των 59.000 δολαρίων στην οποία τώρα «παίζει» οριακά.

Πάντως, παρά την πρόσφατη σταθεροποίηση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος πέριξ των 60.000 δολαρίων, οι προοπτικές για μια ουσιαστική ανοδική ανάκαμψη παραμένουν περιορισμένες, καθώς η ζήτηση από τους θεσμικούς επενδυτές εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά της προσφοράς.

Σύμφωνα με το τελευταίο διάγραμμα της Glassnode, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που επενδύουν σε Bitcoin κατέγραψαν εκροές συνολικά 71.600 BTC μέσα στον μήνα, αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας το μεγαλύτερο κύμα εξαγορών που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες που διατηρούν Bitcoin στα εταιρικά τους ταμεία (corporate treasuries ή digital asset treasury firms) αγόρασαν μόλις 7.500 BTC. Αν προστεθούν και τα νέα Bitcoin που εξορύσσονται καθημερινά, το καθαρό ισοζύγιο διαμορφώνεται περίπου στις -77.000 BTC, δηλαδή σε αξία περίπου 4,4 δισ. δολαρίων.

Με άλλα λόγια, στην αγορά εισέρχεται περισσότερη προσφορά Bitcoin από όση μπορούν να απορροφήσουν οι μεγαλύτεροι επενδυτές, δημιουργώντας αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν «πλεονάζουσα προσφορά» (supply overhang). Μάλιστα, τα μεγαλύτερα επενδυτικά οχήματα φαίνεται να ενισχύουν, αντί να περιορίζουν, τις πιέσεις για πωλήσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Strategy (MSTR), η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Bitcoin ως εταιρικού περιουσιακού στοιχείου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα σχέδιο αξιοποίησης των αποθεμάτων της σε Bitcoin.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε τη δυνατότητα πώλησης Bitcoin συνολικής αξίας έως 1,25 δισ. δολαρίων, με βασικό στόχο τη δημιουργία αποθεματικού 2,55 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ώστε να καλύψει πληρωμές μερισμάτων προνομιούχων μετοχών και τόκων.

Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι οποιαδήποτε ανοδική αντίδραση της τιμής του Bitcoin είναι πιθανό να αποδειχθεί προσωρινή, εκτός εάν οι εκροές μετατραπούν σε εισροές και επανέλθει η ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές. Πρόκειται για έναν κρίσιμο δείκτη που παρακολουθούν οι επενδυτές, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η ανάκαμψη διαθέτει πραγματικά θεμελιώδη στήριξη ή αποτελεί απλώς μια βραχυπρόθεσμη αντίδραση.

Προς το παρόν, ο μοναδικός παράγοντας που φαίνεται να προσφέρει κάποια στήριξη στο Bitcoin είναι η έντονα μονόπλευρη τοποθέτηση υπέρ του αμερικανικού δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος (Forex). Οι επενδυτές καλούνται να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στα νέα που απασχολούν τους traders, η είδηση πως το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να μειώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους εκδότες stablecoins, περιορίζοντας το απαιτούμενο αποθεματικό από το 2% στο 1% της συνολικής αξίας των εκδιδόμενων stablecoins. Η απόφαση αυτή καθιστά το βρετανικό πλαίσιο πιο ευέλικτο σε σχέση με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 58.920 δολάρια περίπου με απώλειες 1,59% και την κεφαλαιοποίησή του να διαμορφώνεται στα 1,18 τρισ. δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum κινείται στα 1.571,51 δολάρια με -0,13% απώλειες και το Solana στα 72,93 δολάρια με χασούρα 0,6%.

Το Dogecoin διαπραγματεύεται στο 0,07076 δολάριο με -2,76%, το Cardano στο 0,1433 δολάριο με -0,88% και το Monero στα 307,94 δολάρια με κέρδη 0,7%.

Αξιοσημείωτα κέρδη σημειώνει και το HYPE που ενισχύεται κατά 2,41% στα 65,28 δολάρια.

Απ’ την άλλη, στα «κόκκινα» κινείται και το XRP με απώλειες 1,76% που το φέρνουν στο 1,03 δολάριο, ενώ το ΒΝΒ χάνει 1,09% στα 546,52 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 2,106 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες 1,6%.